Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει με αρκετές απουσίες στον επαναληπτικό με τη Θέλτα, με τον Τάισον να προστίθεται στη λίστα με τους απόντες.

Ο ΠΑΟΚ ψάχνει την ανατροπή στην Ισπανία, απέναντι στη Θέλτα (26/02, 22:00), μετά την ήττα με 2-1 στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τη νοκ-άουτ φάση των play offs του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει μία μεγάλη λίστα με απόντες και όπως έγινε γνωστό, μετά την ανακοίνωση της αποστολής με τους παίκτες που θα ταξιδέψουν στο Βίγκο, ο Τάισον δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ενημέρωση του ΠΑΟΚ, ο Βραζιλιάνος ακολούθησε θεραπεία, έπειτα από ένα χτύπημα στον γλουτό που δέχθηκε στο ματς με την ΑΕΛ (22/02, 1-1).

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός αποστολής είναι και οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Μεϊτέ, Λόβρεν και Παβλένκα. Την ίδια στιγμή, τιμωρημένος είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ισπανία για να δώσει μια σκληρή μάχη με τη Θέλτα, με φόντο ένα εισιτήριο στους 16 του UEFA Europa League 2025-26.

H ομάδα προπονήθηκε το πρωί της Τρίτης (24.02) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι αφιερωμένο στην τακτική και τη φυσική κατάσταση μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια.

Ο Λούκα Ιβανούσετς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι Κωνσταντέλιας , Ντεσπόντοφ και Πέλκας δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, οι Μεϊτέ , Λόβρεν και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ θεραπεία έκανε κι ο Τάισον , ο οποίος στο παιχνίδι με την ΑΕΛ δέχθηκε χτύπημα στο γλουτό. Οι εξετάσεις του Γίρι Παβλένκα έδειξαν ότι δεν έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά και θα υποβληθεί σε θεραπεία προκειμένου να επουλωθεί το θλαστικό τραύμα. Εκτός μάχης είναι και ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς .

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι οι: Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Κένι , Σάντσεζ , Κεντζιόρα , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Ντούνγκα, Θυμιάνης , Ζαφείρης , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Μπέρδος, Χατσίδης , Γιακουμάκης , Γερεμέγεφ , Μύθου .

Ο ΠΑΟΚ το απόγευμα αναχωρεί για Βίγκο. Την Τετάρτη (25.02) θα προπονηθεί στις 19:00 στο Μπαλαΐδος, ενώ νωρίτερα θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου κι εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών».