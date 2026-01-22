Ποια είναι τα «σχέδια» του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη «μάχη» του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις (22/01, 19:45);

Ο ΠΑΟΚ δίνει μία πολύ σημαντική ευρωπαϊκή «μάχη» σε λίγες ώρες. Οι Θεσσαλονικείς φιλοξενούν τη Ρεάλ Μπέτις (22/01, 19:45), σε ένα ματς που θα είναι πολύ σημαντικό για το τελικό τους «πλασάρισμα».

Aυτή τη στιγμή, ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι στους εννέα βαθμούς και με νίκη θα μπορέσει να κάνει ένα τεράστιο… άλμα για την πρόκριση.

Ωστόσο, το έργο του μόνο εύκολο δεν θα είναι, αφού οι Ισπανοί θα «παίζουν», για να μπορέσουν να «μπουν» στην πρώτη 8άδα.

Ποιο είναι τα «σχέδια» του Ραζβάν Λουτσέσκου, για την αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League;

O Αντώνης Τσιφτσής θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα τον «πρώτο λόγο» έχουν οι Τζόντζο Κένι, Τόμας Κεντζιόρα, Γιάννης Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Στα χαφ θα είναι οι Μαγκομέντ Οζντόεφ, μαζί με τον Σουαλιχό Μεϊτέ, ενώ σε θέση «10» θα παίξει ο Δημήτρης Πέλκας. Κι αυτό, γιατί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα είναι διαθέσιμος για λίγα λεπτά.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στο άλλο ο Τάισον, ενώ στην κορυφή ο Γιώργος Γιακουμάκης.

O #TheGeneral Λουτσέσκου και ο Αντώνης Τσιφτσής μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις. #PAOKBET #UEL #OurWay pic.twitter.com/dbTIFzFt2K — PAOK FC (@PAOK_FC) January 21, 2026

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.