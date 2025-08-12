Μαρσέιγ και Παναθηναϊκός ήρθαν σε συμφωνία για τον Αζεντίν Ουναΐ, σύμφωνα με ΜΜΕ από τη Γαλλία.

Ο Παναθηναϊκός «τελειώνει» το σίριαλ της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ; Σύμφωνα με ΜΜΕ της Γαλλίας, ναι.

Το «Jama-Info» τονίζει πως Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ «έδωσαν» τα χέρια και ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός ετοιμάζει βαλίτσες, για μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα!

🚨Accord OM – Panathinaïkós pour Ounahi !



D’après nos dernières informations, accord aujourd’hui entre le #Panathinaïkós et #OM pour le milieu de terrain Azzedine #Ounahi 🇲🇦(25ans) .



Transfert d’environ 8M + 2M bonus . Le joueur à donner son accord. #MercatOM pic.twitter.com/FYIUsRjEk0 — Jama-Info (@JamaInfoFR) August 12, 2025

Στο ρεπορτάζ του το γαλλικό ΜΜΕ αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Μαρσέιγ να βγάλει από τα ταμεία του άμεσα 8.000.000 ευρώ και δύο ακόμη, να συμπεριληφθούν με τη μορφή μπόνους.

Παράλληλα, τονίζεται αυτό που «λέγεται» από καιρό στα ρεπορτάζ από τη Γαλλία, αλλά και την Ελλάδα, πως ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με τον Αζεντίν Ουναΐ, ως προς τους προσωπικούς του όρους.

Σαφώς και σε ένα τέτοιο σίριαλ, με τόσα και τόσα επεισόδια, μόλις σε ένα καλοκαίρι, όλοι μοιάζουν δύσπιστοι, καθώς ο Αζεντίν Ουναΐ έχει… παραχωρηθεί σε πολλές ομάδες «στα λόγια», αλλά προς το παρόν, παραμένει ακόμη στη Μαρσέιγ.