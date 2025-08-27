Ο Ρουί Βιτόρια στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τη Σαμσουνσπόρ (28/08, 20:00) μίλησε για τα «θέλω» του, αλλά σχολίασε και τα όσα ακούγονται για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για μία πολύ σπουδαία αναμέτρηση. Οι «πράσινοι» έχουν ταξιδέψει στην Ιταλία, για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ (28/08, 20:00).

Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να κρατήσουν το υπέρ τους σκορ, ώστε να «κλείσουν» μία θέση στη League Phase του Europa League.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ρουί Βιτόρια «αποκάλυψε», όλα όσα θέλει να δει από την ομάδα του.

Την ίδια ώρα, σε ερώτηση που του έγινε για τον Φώτη Ιωαννίδη δήλωσε πως «όσοι παίκτες είναι στην ομάδα, εφόσον δεν υπάρχει ζήτημα φυσικής κατάστασης είναι 100% έτοιμοι και 100% συγκεντρωμένοι».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια:

Για τις αλλαγές Καλάμπρια και Ιωαννίδη που άλλαξαν το παιχνίδι και το γεγονός πως ο Ιταλός δεν έχει κάνει προετοιμασία, αλλά και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα με την μεταγραφή του Ιωαννίδη:

«Να πω ότι όλοι οι προπονητές προτιμούν να έχουν έναν κορμό ποδοσφαιριστών που δουλεύουν μαζί, αλλά είναι λογικό να υπάρχουν και προσθαφαιρέσεις. Είναι κάτι που πρέπει να το αποδεχθούμε στη μεταγραφική περίοδο και συμβαίνει. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην ομάδα, εφόσον δεν υπάρχει ζήτημα φυσικής κατάστασης, είναι 100% έτοιμοι και 100% συγκεντρωμένοι. Εγώ θα αποφασίσω σήμερα ποιοι θα μας βοηθήσουν στο πλάνο που θέλω να έχει η ομάδα στο συγκεκριμένο ματς. Ένα πλάνο που θα μας δώσει περισσότερες πιθανότητες να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Η ομάδα έχει εξασφαλίσει ήδη το ευρωπαϊκό ταξίδι, αφήνοντας στην άκρη το οικονομικό σκέλος της πρόκρισης. Από αύριο, όλα τα υπόλοιπα θα μπουν στην άκρη. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι να βρει ο Παναθηναϊκός ομάδες κορυφαίου επιπέδου στο Europa League».

Για το εξασφαλισμένο Conference League και για το αν το διακύβευμα είναι ο Παναθηναϊκός να παίξει στο Europa League, όπου υπάρχουν ανώτερες ομάδες με μεγαλύτερη «λάμψη»:

«Εννοείται ότι θέλουμε να παίξουμε στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν τα καταφέραμε στο Champions League, άρα το επόμενο βήμα είναι το Europa. Η φιλοδοξία μας είναι να παίζουμε με τις καλύτερες ομάδες. Η νοοτροπία μας θα δυναμώσει αν αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερους συλλόγους. Θέλω να μεταφέρω πως θα κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε, γνωρίζοντας πως έχουμε απέναντί μας έναν αντίπαλο με το δικό του κίνητρο και τις φιλοδοξίες του. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει, ώστε να είμαστε εμείς αυτοί που θα πάρουν την πρόκριση».

Για το αν το αυριανό παιχνίδι θα χρειαστεί κυριαρχία ή διαχείριση:

«Θεωρώ πως εμείς είμαστε ομάδα που θέλει να κυριαρχεί. Αυτό συμβαίνει όταν έχεις την μπάλα στα πόδια. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχει και ο αντίπαλος με τα δικά του όπλα, οπότε μπορεί να χρειαστεί να αμυνθούμε με συνοχή, να είμαστε συμπαγείς για να κερδίσουμε την μπάλα όσο το δυνατόν νωρίτερα. Έχουμε χτίσει ταυτότητα και θέλουμε να δείξουμε πως είμαστε μια ομάδα που συνεχώς βελτιώνεται. Θέλουμε να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας όσο περισσότερο γίνεται, αλλά ακόμη κι αν δεν συμβεί αυτό, δεν θα αγχωθούμε· θα προσπαθήσουμε να την ξανακερδίσουμε και να κάνουμε το παιχνίδι μας.

Όσον αφορά το πρώτο διάστημα του παιχνιδιού, θεωρώ πως έχουμε πληθώρα παικτών με μεγάλη εμπειρία, από σημαντικούς αγώνες και γεμάτα γήπεδα. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστούμε. Θέλω, όμως, να δώσω συγχαρητήρια στους φιλάθλους μας που δημιούργησαν τρομερή ατμόσφαιρα στο πρώτο ματς. Να δώσω τα εύσημα σε όλους όσους γεμίζουν τα γήπεδα. Στόχος της ομάδας είναι να κερδίζει· στόχος του ίδιου του ποδοσφαίρου είναι να φέρνει τον κόσμο κοντά και να δημιουργεί θέαμα.Θα δούμε πολύ καλές ομάδες μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Ο αντίπαλος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τον ενθουσιασμό, αλλά εμείς έχουμε εμπειρία και μπορούμε να αντιδράσουμε αναλόγως. Οι γραμμές του γηπέδου είναι συγκεκριμένες· εκεί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πράγματα να συμβούν, μέσα στον αγωνιστικό χώρο».