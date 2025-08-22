Είναι πλέον αποδεκτό από ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ευρώπη. Ο Ρενάτο Σάντσες έρχεται στην Ελλάδα το βράδυ της Παρασκευής (22/8) ούτως ώστε να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Γεγονός που επιβεβαίωσε και η Equipe, λίγες ώρες αφότου έχριζε την Τράμπζονσπορ ως φαβορί στην κούρσα.

Φουλ της ανατροπής στην υπόθεση του Πορτογάλου διεθνή. Ο Ρενάτο Σάντσες για τον οποίο κάποτε η Μπάγερν Μονάχου είχε ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά, θα φορέσει – όπως όλα δείχνουν – τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027. Μέχρι εδώ όλα καλά.

Ο Ρενάτο Σάντσες, του οποίου η αξία είναι αδιαμφισβήτητη αλλά έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια από προβλήματα τραυματισμών, έρχεται για να αναβαθμίσει την μεσαία γραμμή των πράσινων.

Ο δανεισμός του παίκτη είναι δεδομένος και μένει να φανεί κατά πόσον θα μπει και οψιόν αγοράς. Σύμφωνα με την Equipe κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στις λεπτομέρεις του deal με το «τριφύλλι»

«Τις τελευταίες ημέρες, οι Τούρκοι πίστευαν πως είχαν το προβάδισμα, με τη φόρμουλα δανεισμού με οψιόν αγοράς. Ωστόσο, στην Ελλάδα αναμένεται να καταλήξει ο μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν (28 ετών, με συμβόλαιο έως το 2027). Ο τύπος της συμφωνίας παραμένει ο ίδιος, γύρω από έναν προσωρινό δανεισμό. Όμως, αυτή τη φορά, χωρίς οψιόν αγοράς».

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές οι οποίες ίσχυαν και τις προηγούμενες ημέρες που ο Παναθηναϊκός φάνταζε φαβορί για την απόκτησή του, οι οποίες κάνουν λόγο και για όρο στο συμβόλαιο που δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα του Ρουί Βιτόρια να τον κρατήσει.