Ο Παναθηναϊκός ξανά στο «προσκήνιο» με ευρωπαϊκό αγώνα. Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους την 6η «αποστολή» στη League Phase του Europa League και την αναμέτρηση κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν (11/12, 22:00).
Σε ένα πολύ σημαντικό ματς για το μέλλον της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στην Ευρώπη. Λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.
Για τον Παναθηναϊκό κάτω από την εστία θα είναι ο Αλμπάν Λαφόν. Στην τριάδα της άμυνας θα είναι οι Ίνγκι Ίνγκασον, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπάλ.
Όλη την πλευρά θα καλύψει από δεξιά ο Νταβίντε Καλάμπρια από αριστερά ο Ανάς Ζαρουρί.
Στα χαφ θα είναι οι Μανώλης Σιώπης και Πέδρο Τσιριβέγια, ενώ η τριάδα της επίθεσης θα έχει τους Φίλιπ Τζούρισιτς, Τετέ και Μίλος Πάντοβιτς.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούρισιτς, Τετέ, Πάντοβιτς.
Στον πάγκο θα είναι οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Μπακασέτας, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου.