Ο Γιάννης-Φοίβος Μπότος αποτελεί την ιδανική «προθέρμανση» για το Παναθηναϊκός-Πλζεν, γνωρίζοντας πολύ καλά την Τσεχία. Μιλά στο Ole.gr, αναλύει τα δυνατά σημεία των τσέχικων ομάδων και θυμάται τα πρόσωπα που τον βοήθησαν στην ΑΕΚ.

Συνέντευξη στον Τάσο Φαραό

Μέσα σε 1,5 χρόνο στην Τσεχία, ο Γιάννης-Φοίβος Μπότος πρόλαβε ήδη να ζήσει τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του, έως τώρα. Να πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος.

Η Σλάβια Πράγας, μετά το επιτυχημένο project που ονομάζεται «Χρήστος Ζαφείρης», το καλοκαίρι του 2024 επένδυσε σε ακόμα έναν Έλληνα.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, αν και αρχικά παραχωρήθηκε δανεικός στην Κάρβινα, μέσα σε ένα εξάμηνο κατάφερε να ξεχωρίσει. «Φτιάχνοντας» διαρκώς γκολ στο διάστημα του δανεισμού, έπεισε τη Σλάβια να τον επαναφέρει στο ρόστερ της τον Ιανουάριο.

Έτσι, το φινάλε της περασμένης σεζόν, βρήκε δύο Έλληνες πρωταθλητές Τσεχίας! Βέβαια, αμφότεροι δεν έμελλε να συνεχίσουν να φορούν τη φανέλα της Σλάβια για μεγάλο διάστημα.

Ο Χρήστος Ζαφείρης πήρε τη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, στον οποίο θα ενσωματωθεί τον Ιανουάριο, ενώ ο Μπότος παρέμεινε μεν στην Τσεχία, αλλά μετακόμισε στην Παρντούμπιτσε, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

🔄 Giannis-Fivos Botos přestupuje do Pardubic



Řecký mistr ligy se Slavií se rok po příchodu do Edenu stěhuje na východ Čech. Děkujeme za vše a do dalšího působení přejeme jen to dobré!



📰 https://t.co/zeBdFQNAxc pic.twitter.com/2Ou7uYdRkj — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) September 8, 2025

Ο 24χρονος έφυγε αρκετά νωρίς από τη χώρα μας. Με την ΑΕΚ, σε επίπεδο πρώτης ομάδας, πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις σε 9 παιχνίδια. Το ευρωπαϊκό του ταξίδι ξεκίνησε από τους Go Ahead Eagles, ενώ συνεχίστηκε σε Σέριφ Τιρασπόλ και Χελμόντ, πριν ρίξει «άγκυρα» στην Τσεχία.

Μιλώντας στο Ole.gr, ο Γιάννης-Φοίβος Μπότος περιγράφει τη ζωή και την καριέρα του στην Τσεχία, αλλά αναφέρεται και στα πρόσωπα που τον βοήθησαν -και συνεχίζουν να τον βοηθούν- στην ΑΕΚ.

Παράλληλα, δίνει στο «πιάτο» τα δυνατά σημεία των τσέχικων ομάδων, με όσα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν, ενώ μιλά και για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα.

Η Τσεχία, το physical game και ο Ζαφείρης

«Η ζωή στην Τσεχία είναι ωραία. Η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλή, η Πράγα είναι πανέμορφη. Αλλά γενικά η Τσεχία είναι όμορφη, έχει πολύ ωραίες πόλεις.

Σε όλες τις ομάδες που ήμουν, το κλίμα ήταν εξαιρετικό, με όλους τους παίκτες. Το στοιχείο που διακρίνει το τσέχικο ποδόσφαιρο είναι ότι έχει ένα δυναμισμό. Είναι πολύ physical και νομίζω ακριβώς αυτό είναι το στοιχείο που κάνει τη διαφορά, εάν συγκριθεί με την Ελλάδα.

Εκτός από τη Σπάρτα, η οποία και αυτή είναι βέβαια psysical, αλλά εκεί προσπαθούν να παίξουν λίγο περισσότερο ποδόσφαιρο, position game και όλα αυτά. Οι υπόλοιπες ομάδες δίνουν βάση κατά κύριο λόγο, σε αυτόν τον τομέα», ανέφερε στο Ole ο Έλληνας μεσοεπιθετικός.

Ο Μπότος εννοείται πως μίλησε και για τον πρώην συμπαίκτη του, που σε λίγο καιρό θα φορά τα «ασπρόμαυρα». Με τον Ζαφείρη, άλλωστε, διατηρούν μία πολύ καλή φιλική σχέση.

«Με τον Ζάφι, βέβαια είμαστε πολύ κοντά. Πέρυσι ήταν μια καλή χρονιά, πανηγυρίσαμε μαζί την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Σλάβια. Τώρα, εντάξει έφυγα εγώ, θα φύγει και ο Ζάφι σε λίγο από τη Σλαβία. Είμαστε πολύ καλά».

🇬🇷 Botos ➟ Zafeiris ➟ Gólis 🎯



Řecká spolupráce pro náš druhý gól 🥗 #slaplz pic.twitter.com/yQme736Rnk — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) May 3, 2025

Τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός;

Όπως είναι λογικό, ο Μπότος γνωρίζει αρκετά καλά τόσο το ποδόσφαιρο στην Τσεχία, όσο και στην Ελλάδα. Έτσι, δίνει τη δική του οπτική, αναφορικά με τα δυνατά σημεία των Τσέχων, κάνοντας και μία πρόβλεψη, για το Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν.

«Μπορεί να μην έχω παρακολουθήσει πολύ την Βικτόρια Πλζεν, αλλά τώρα έχουν αλλάξει και προπονητή, τον οποίο τον γνωρίζω.

Ήμασταν μαζί στην Κάρβινα και πρόκειται για έναν εξαιρετικό προπονητή.

Δεν πιστεύω ότι θα κάτσει να περιμένει τον Παναθηναϊκό να κάνει το παιχνίδι του. Έχω την αίσθηση ότι θα πιέσουν ψηλά.

Γενικά οι τσέχικες ομάδες είναι πολύ επικίνδυνες στις αντεπιθέσεις. Παίζουν πολύ δυνατά και έχουν πάρα πολύ υψηλή ένταση στο παιχνίδι. Αρκετά περισσότερο από την Ελλάδα. Έτσι νομίζω θα είναι και η Πλζεν.

Αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλή ομάδα. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, όμως θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει».

Τα δικά του «πρόσωπα» στην ΑΕΚ

Το «κεφάλαιο» ΑΕΚ είναι αρκετά σημαντικό για τον Μπότο, αφού βρέθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στις ακαδημίες της «Ένωσης». Εκεί, συνάντησε ανθρώπους, οι οποίοι συνεισέφεραν τα μέγιστα στην εξέλιξή του. Πρόσωπα που ξεχώρισε και συνεχίζει να θυμάται.

«Από την ΑΕΚ εννοείται πως θυμάμαι αρκετά. Όσον αφορά τους ανθρώπους που με βοήθησαν στην ομάδα, ακόμα και τώρα, σίγουρα θυμάμαι αρκετά πρόσωπα.

Ειδικά ο Χάρης Κοπιτσής, με τον οποίο έχω ακόμα πολλές επαφές. Πάντα με βοηθάει να πάρω μια απόφαση, όταν τον παίρνω τηλέφωνο, πάντα είναι εκεί.

Δεν μπορώ φυσικά να ξεχάσω και τον Νίκο Παναγιωτάρα. Μας έκανε ατομική προπόνηση στην πρώτη ομάδα. Ακόμα και όταν τελειώναμε την προπόνηση, έμενε εκεί για να μας βοηθήσει, σε ό,τι ζητούσαμε.

Όλοι οι προπονητές που είχα στην ΑΕΚ ήταν εξαιρετικοί, τόσο στην ακαδημία, όσο και πιο μετά.

Ο Γιώργος Σίμος, ο Νίκος Παναγιωτάρας, ο Ρούσος θυμάμαι πιο μικρός, ο κύριος Δήμος. Ήταν όλοι εξαιρετικοί και σίγουρα ξεχνάω και κάποιον ακόμα».

Credits: Intime

Η Ελλάδα και το μέλλον

Ο Μπότος βρήκε νωρίς την ευκαιρία του στο εξωτερικό και δεν την άφησε να φύγει. Ωστόσο, όπως δήλωσε, θα ήθελε να έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα. Όμως, δεν ήταν «γραφτό» να συμβεί τότε.

«Έφυγα σε μικρή ηλικία, στο εξωτερικό. Δικαίωση δεν ξέρω αν νιώθω, αλλά νιώθω σίγουρα καλά.

Δεν έκατσε με μένα στην Ελλάδα, αλλά δεν θα ήταν κακό για εμένα να έμενα τότε στη χώρα. Όμως, δεν έτυχε να συμβεί, εντάξει.

Έφυγα στο εξωτερικό, έχω πάει σε κάποιες ομάδες. Είμαι χαρούμενος και συνεχίζουμε».

☺️👌 Kontr jak se patří



Giannis-Fivos Botos poprvé servíruje ze slávistické kuchyně! A Choras jako sous chef…👨‍🍳 #slaboh pic.twitter.com/PmvSRDZeiz — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) March 2, 2025

Όσο για το μέλλον, η επιθυμία του είναι ξεκάθαρη.

«Στην Ελλάδα, κάποια στιγμή, σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Αλλά δεν έχω κάποια προσέγγιση από κάποια ελληνική ομάδα. Κάποια σοβαρή προσέγγιση δεν υπάρχει.

Τώρα είμαι καλά εδώ πέρα, μόλις ήρθα σε μια καινούργια ομάδα. Αλλά κάποια στιγμή, σίγουρα θέλω να επιστρέψω στην Ελλάδα».