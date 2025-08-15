Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην ευρωπαϊκή λίστα του ο ΠΑΟΚ για τα ματς με τη Ριέκα!

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τους αγώνες με τη Ριέκα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, επέλεξε συνολικά 25 παίκτες για τη λίστα Α, που είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο, ενώ πρόσθεσε άλλους έξι ποδοσφαιριστές στη λίστα Β.

Στόχος για τους Θεσσαλονικείς δεν είναι άλλος, από το να «κλείσουν» μία θέση στη League Phase του Europa League. Σε περίπτωση αποκλεισμού, θα συνεχίσουν στον όμιλο του Conference League.

Στη λίστα είναι και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Γιώργος Γιακουμάκης, ενισχύοντας την επίθεση της ομάδας του.



Επιπλέον, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ είναι επίσης στη λίστα, έχοντας ανακάμψει από τον τραυματισμό που του είχε στερήσει τη συμμετοχή στα παιχνίδια με τη Βόλφσμπεργκερ.

Ωστόσο, εκτός της ευρωπαϊκής λίστας έμεινε ο νεαρός ποδοσφαιριστής Μαμαντού Μπαλντέ. Παράλληλα, ο Τάισον είναι κανονικά στη λίστα, αν και ο Ραζβάβ Λουτσέσκου έχει δηλώσει ότι ο Βραζιλιάνος θα είναι διαθέσιμος μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες κόντρα στη Ριέκα δήλωσε στην UEFA η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι οι:

Λίστα Α

Μπάμπα, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Μπαταούλας, Καμαρά, Τσάλοφ, Γκουγκεσασβίλι, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Σορετίρε, Τέιλορ, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Α.Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Λίστα Β

Χατσίδης, Γκιτέρσος, Μοναστηρλής , Κωττάς, Σνάουτσνερ, Πολυκράτης».