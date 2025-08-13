Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε «απαντήσεις» για τους τραυματίες του ΠΑΟΚ, στη συνέντευξη Τύπου, πριν τη ρεβάνς με τη Βολφσμπέργκερ (14/08, 20:00).

O ΠΑΟΚ έχει μπροστά του την πολύ δύσκολη ρεβάνς κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ (14/08, 20:00). Οι δύο ομάδες άφησαν «ανοιχτούς λογαριασμούς», μετά το 0-0 της Τούμπας (07/08), για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς, μέσα στην εβδομάδα, είχαν δύο έντονους «πονοκεφάλους». Ο ένας αφορούσε τον τραυματισμό του Τάισον, ο οποίος θα τον θέσει εκτός «μάχης» για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτό το επιβεβαίωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου, πριν τη ρεβάνς στην Αυστρία. Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα είναι έτοιμος, μετά την πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Την ίδια ώρα, ο Ρουμάνος τεχνικός δήλωσε πως ο Μαντί Καμαρά, παρά ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε, θα δηλώσει κανονικά «παρών».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το πόσο έτοιμη είναι η ομάδα και για την απουσία του Τάισον:

«Θα δούμε αύριο πόσο έτοιμη είναι η ομάδα. Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη. Πέρασε μια εβδομάδα με προπονήσεις, το αποτέλεσμα κρατάει και τις δύο ομάδες εστιασμένες χωρίς να έχει κάποιος πλεονέκτημα ή μειονέκτημα. Στο τέλος η ομάδα που θα νικήσει θα προκριθεί.

Ο Τάισον δεν είναι μαζί μας, αλλά ξέρετε ότι δεν παραπονιέμαι γιατί εμπιστεύομαι όλους τους παίκτες. Πρέπει να αντιδράσουμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό που περιμένω, να δείξουμε αντίδραση. Κάτι που μας έλειψε και δώσαμε τη δυνατότητα στον αντίπαλο να δείξει καλά στοιχεία.

Περιμένω μια ισχυρή νοοτροπία, υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης και να δουλέψουμε όλοι μαζί, είναι από τα πιο ισχυρά στοιχεία της ομάδας μας και αυτό περιμένω να δω».

Για το πόσο θα λείψει ο Τάισον και για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε τελική στην εστία στο πρώτο ματς:

«Δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Πιστεύω ότι θα επιστρέψει μετά τη διεθνή διακοπή. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει, ξέρω ότι πρέπει να κερδίσουμε».

Για την κατάσταση του Μαντί Καμαρά:

«Θα είναι διαθέσιμος».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου: