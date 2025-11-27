Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν (27/11, 19:45) για την 5η αγωνιστική του Europa League. Τι σκέφτεται ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τη βασική ενδεκάδα;

Επιστροφή του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι Θεσσαλονικείς φιλοξενούν την Μπραν (27/11, 19:45) για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Σε ένα ματς, πολύ σημαντικό, που μπορεί να «παίξει» μεγάλο ρόλο στη συνέχεια του ΠΑΟΚ στη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ποιες είναι οι σκέψεις του Ραζβάν Λουτσέσκου για αυτήν την αναμέτρηση;

Κάτω από την εστία υπάρχει το μεγαλύτερο «ερωτηματικό». Αντώνης Τσιφτσής και Γίρι Παβλένκα μοιάζει να ξεκινούν από την ίδια… αφετηρία. Επομένως, το ποιος θα ξεκινήσει είναι ένα μεγάλο «δίλημμα».

Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Τζόντζο Κένι και Μπάμπα. Στα μετόπισθεν ο Γιάννης Μιχαηλίδης έχει «κλειδώσει» τη μία θέση. Δίπλα του ο Τόμας Κεντζιόρα έχει το προβάδισμα για να ξεκινήσει.

Στα χαφ οι Αλεσάντρο Μπιάνκο και Σουαλιχό Μεϊτέ θα έχουν φανέλα βασικού. Στα πλάγια θα είναι οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον, ενώ η άλλη θέση «παίζεται» ανάμεσα στους Δημήτρη Πέλκα και Λούκα Ιβάνουσετς. Στην κορυφή οι Φέντορ Τσάλοφ και Γιώργος Γιακουμάκης διεκδικούν την «αιχμή του δόρατος.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα (Τσιφτσής), Κένι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβάνουσετς (Πέλκας), Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης (Τσάλοφ).