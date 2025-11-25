Ο Έβαν Πατουλίδης, ο Έλληνας σταρ του πρωταθλήματος της Νορβηγίας, αναλύει στο Ole.gr την Μπραν, αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Europa League. Το story της ζωής του, η Εθνικής Ελλάδας και γιατί δεν βρέθηκε στη Σίτι ή την Μπαρτσελόνα, παρά τις προτάσεις τους!

Συνέντευξη στον Φάνη Τσοκανά

Βέλγοι, Φινλανδοί, Νορβηγοί, όλοι λατρεύουν να τον φωνάζουν Έβαν, αλλά το Ευάγγελος Πατουλίδης δίνει την πλήρη εικόνα.

Γεννημένος στο Βέλγιο, από Έλληνες γονείς, ανιψιός της Βούλας Πατουλίδου κι εδώ και δύο σεζόν, ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στα πρωταθλήματα της βόρειας Ευρώπης.

Αρχικά με την Χάκα στη Φινλανδία και τώρα, με τη Σάντεφιορντ στη Νορβηγία, ο Ευάγγελος Πατουλίδης «τρελαίνει» κόσμο και κυρίως, εκπληρώνει τις προσδοκίες.

Τόσο τις δικές του, όσο κι εκείνες που είχαν γι’ αυτόν, ομάδες όπως οι Μπαρτσελόνα, Σίτι, αλλά και Άντερλεχτ: εκείνη που τον μεγάλωσε.

«Ξεκίνησα το ποδόσφαιρο στο Βέλγιο και έπαιξα για εννέα χρόνια στην Άντερλεχτ», διηγείται ο ίδιος.

«Ακολούθησε η Σταντάρ Λιέγης για τρία χρόνια κι έπειτα, η Οστάνδη, όπου έπαιξε επαγγελματικά ματς και υπέγραψα τριετές συμβόλαιο. Στην τελευταία μου σεζόν, ‘πήρα’ 27 ματς στη δεύτερη κατηγορία, κατέγραψα κάποια γκολ και ασίστ, κι έτσι, άνοιξε το κεφάλαιο της Φινλανδίας», συμπληρώνει.

Στη Χάκα βρίσκει τον παλιό καλό του εαυτό (40 ματς/12 γκολ/8 ασίστ) και «κερδίζει» τη μεταγραφή στη Σάντεφιορντ.

Κι έτσι, μετά από εννέα γεμάτους μήνες στη Νορβηγία, γίνεται ο πλέον κατάλληλος για να αναλύσει το προφίλ της Μπραν, αντιπάλου του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League (27/11, 19:45).

Ποιος είναι ο Έβαν Πατουλίδης

Στο αφιέρωμα που γράφτηκε γι’ αυτόν στο Kathimerini.gr πριν από ενάμιση χρόνο περίπου, γράφτηκε: «Ο Καρέτσας περπατά στα χνάρια του».

Επί πολλές σεζόν, σε νεαρή ηλικία, ο Έβαν Πατουλίδης υπήρξε το πιο ελπιδοφόρο project της Άντερλεχτ. Συμπαίκτης με τον Ζερεμί Ντοκού, ίσως και να είχε βρεθεί στη Μάντσεστερ Σίτι, πριν από αυτόν.

Όπως ανέφεραν τα ΜΜΕ στο Βέλγιο, τον Νοέμβριο του 2013 οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα τον προσέγγισαν για να μεταβεί στη φημισμένη «Μασία». Η απάντηση ήταν αρνητική, από επιλογή του ίδιου και της οικογένειάς του.

Μετά από δύο χρόνια, οι «πολίτες» χτυπούν την πόρτα του. Αυτήν τη φορά δεν είναι αρνητικός, αλλά ο σύλλογος στον οποίο ανήκει, η Άντερλεχτ, «κλείνει» τον δρόμο.

«Τότε έκανε πρόταση η Μάντσεστερ Σίτι αλλά η Αντερλεχτ δεν ήθελε να με αφήσει να φύγω. Μετά ήρθε και ένας τραυματισμός και παραμερίστηκα λίγο ενώ κάποιες προστριβές μεταξύ εμένα και του συλλόγου με έκαναν να αποφασίσω ότι η αποχώρηση ήταν η καλύτερη», εξιστορούσε ο ίδιος, για εκείνη την περίοδο.

Το «σήμερα» στη Νορβηγία

Μετά από διάφορες εμπειρίες και μεγάλη προσπάθεια, ο Έβαν Πατουλίδης βρήκε τον δρόμο του και αυτός, εν έτει 2025, τον οδήγησε στη Σάντεφιορντ της Νορβηγίας.

«Τα πράγματα κυλούν πολύ καλά εδώ» αναφέρει στο Ole. «Ήρθαμε τον Ιανουάριο με τη γυναίκα μου, υπέγραψα για τρία χρόνια και τον Απρίλιο ξεκίνησαν οι αγώνες του πρωταθλήματος. Η Σάντεφιορντ δεν είναι σύνηθες να βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία. Μας απομένει ένα ματς, για την ολοκλήρωση της σεζόν, και ο στόχος της πρώτης πεντάδας, είναι εφικτός. Οπότε θεωρώ πως τα πήγαμε καλά.

Και σε προσωπικό επίπεδο είμαι ικανοποιημένος. Είχα μια πολύ καλή σεζόν (30 ματς/5 γκολ/7 ασίστ), παρότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Όταν ήρθαμε τον Ιανουάριο, η θερμοκρασία κυμαινόταν γύρω από τους -20 βαθμούς Κελσίου, με πολύ χιόνι, προφανώς, και λίγο φως ηλίου».

Ο ΠΑΟΚ και το προφίλ της Μπραν

«Η Μπραν είναι μία πολύ καλή ομάδα. Μία από τις καλύτερες στη Νορβηγία και ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Ειδικά, στις αντεπιθέσεις, που κατ’ εμέ, είναι το δυνατό της σημείο.

Βγάζει ένταση στο παιχνίδι της και πολλή πίεση στην μπάλα, μετά από χαμένες κατοχές. Γενικότερα, δηλαδή, είναι ομάδα που τρέχει πολύ. Αυτό είναι ίσως το ατού της. Από την άλλη, θεωρώ πως έχει αργή άμυνα. Εκεί μπορεί να ‘χτυπήσει’ ο ΠΑΟΚ.

Εδώ στη Νορβηγία πιστεύουν πως η Μπραν θα κερδίσει. Εγώ πάλι περιμένω πώς και πώς το παιχνίδι, γιατί είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ! Κανείς δεν χρειάστηκε να με ρωτήσει κάτι γι’ αυτόν. Ξέρουν ήδη πως είναι μεγάλος σύλλογος».

ΠΑΟΚ και Εθνική Ελλάδας

«Κατάγομαι από την Θεσσαλονίκη. Είναι ένας βασικός λόγος, που υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ, αφού εκεί είναι η έδρα του και ο μεγαλύτερος όγκος των οπαδών του. Φυσικά και έχω βρεθεί στην πόλη αρκετές φορές.

Λατρεύω την Ελλάδα. Λατρεύω να έρχομαι για διακοπές, να απολαμβάνω το φαγητό και την θάλασσα.

Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου είναι να παίξω για την Εθνική Ελλάδας. Ελπίζω κάποια μέρα να το εκπληρώσω.

Προς το παρόν, ο επόμενος στόχος μου είναι να ολοκληρώσω μία μεγάλη μεταγραφή, σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Έτσι, χρόνο με τον χρόνο βελτιώνομαι. Και γιατί όχι; Ίσως μία μέρα έρθω στην Ελλάδα. Θα ήταν επίσης ένα όνειρο να παίξω για τον ΠΑΟΚ.

Θα δουλέψω σκληρά, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχω τους στόχους μου και είμαι σίγουρος, πως κάποια μέρα θα γίνει».