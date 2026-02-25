Η βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα έχει εξήγηση, σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει την πρόκριση στους «16» του Europa League, στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν, έπειτα από το ισόπαλο 2-2, στο πρώτο ματς που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ.

Κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Ράφα Μπενίτεθ, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε και για τη βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας του «τριφυλλιού», το τελευταίο διάστημα.

Όπως εξήγησε ο Ισπανός τεχνικός, αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο γεγονός πως έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουν μέσα στο γήπεδο.

«Το βλέπω κι εγώ αυτό στα τελευταία δύο ματς. Θέλουμε να δούμε το ίδιο και αύριο. Πολλές φορές αν βλέπει τους παίκτες να έχουν εμπιστοσύνη σ’ αυτό που κάνουν το πράττουν με μεγαλύτερη συνέπεια. Μας δίνει αυτοπεποίθηση αυτό και θεωρούμε πως με την κατάλληλη προετοιμασία μπορούμε να τα καταφέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ.

Αναφορικά με το «κλειδί» για την αναμέτρηση με τους Τσέχους, δήλωσε: «Παίζουμε εναντίον σε μία ομάδα που δεν σκοράρει και δεν δέχεται πολλά γκολ. Τους γνωρίζουμε καλά. Μιλάμε για μία κατάσταση ισορροπίας. Είναι δυνατοί φυσικά, έχουν ένταση, είναι δύσκολη αντίπαλος στο κομμάτι αυτό. Μας το έχει δείξει ακόμη και με δέκα παίκτες. Πολλές φορές πηγαίνουν στο 1vs1 αμυντικά για να εξουδετερώσει τον αντίπαλο.

Από τη μία πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον αντίπαλο προπονητή για το σύνολό του, παρ’ ότι γυρίσαμε το αποτέλεσμα και παραλίγο να κερδίσουμε. Τα ατομικά χαρακτηριστικά των παικτών είναι πολλές φορές εκείνα που δίνουν τη λύση. Όπως συνέβη με τον Τεττέη στο περασμένο παιχνίδι.

Ναι μεν υπάρχουν ματς που οι προπονητές έχουν κάνει αρχικά κάποια λάθη κι έπειτα αλλάζουν πράγματα όταν το συνηδειοποιούν. Περισσότερο απ’ αυτά σε ματς σαν αυτά με την Πλζεν είναι οι παίκτες που θα βγουν μπροστά για να μας ωθήσουν στη νίκη».