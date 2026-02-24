Το Παναθηναϊκός-Παρί μεταφέρθηκε σε νέα ώρα και θα πραγματοποιηθεί αργότερα από το προκαθορισμένο τζάμπολ.

Ο Παναθηναϊκός είχε καταθέσει στην EuroLeague αίτημα για να αλλάξει η ώρα έναρξης της αναμέτρησης με την Παρί, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Όπως έγινε γνωστό, το συγκεκριμένο αίτημα έγινε αποδεκτό από την διοργανώτρια αρχή και έτσι, το πρώτο τζάμπολ για τον αγώνα της 29ης αγωνιστικής θα γίνει στις 21:45 (26/02), αντί για τις 21:15.

Ο λόγος αφορά τη διευκόλυνση των φιλάθλων του «τριφυλλιού», για την παρακολούθηση της αναμέτρησης της ποδοσφαιρικής ομάδας με τη Βικτόρια Πλζεν.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός κοντράρεται την Πέμπτη (26/02) με τους Τσέχους εκτός έδρας, στις 19:45, για τον επαναληπτικό της νοκ-άουτ φάσης του Europa League, έπειτα από το ισόπαλο 2-2 στο ΟΑΚΑ.