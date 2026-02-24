Ο Παναθηναϊκός είχε καταθέσει στην EuroLeague αίτημα για να αλλάξει η ώρα έναρξης της αναμέτρησης με την Παρί, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Όπως έγινε γνωστό, το συγκεκριμένο αίτημα έγινε αποδεκτό από την διοργανώτρια αρχή και έτσι, το πρώτο τζάμπολ για τον αγώνα της 29ης αγωνιστικής θα γίνει στις 21:45 (26/02), αντί για τις 21:15.

Ο Παναθηναϊκός «χάνει» τον Πάλμερ-Μπράουν για 1,5 μήνα!

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν Παναθηναϊκός

Νοκ-άουτ για τις επόμενες 6 εβδομάδες θα παραμείνει ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν για τον Παναθηναϊκό.

Ο λόγος αφορά τη διευκόλυνση των φιλάθλων του «τριφυλλιού», για την παρακολούθηση της αναμέτρησης της ποδοσφαιρικής ομάδας με τη Βικτόρια Πλζεν.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός κοντράρεται την Πέμπτη (26/02) με τους Τσέχους εκτός έδρας, στις 19:45, για τον επαναληπτικό της νοκ-άουτ φάσης του Europa League, έπειτα από το ισόπαλο 2-2 στο ΟΑΚΑ.

Πράσινο ΓΛΕΝΤΙ στο Ηράκλειο για τον Παναθηναϊκό με αυτοκόλλητους Λεσόρ & Χουάντσο (video)

Ο Παναθηναϊκός το… έκαψε στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά την back-to-back κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

