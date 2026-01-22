Ο ΠΑΟΚ έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά του, καθώς αν θέλει να κερδίσει τη Ρεάλ Μπέτις (22/01, 19:45), πρέπει να μπει σε ένα κλειστό «κλαμπ»!

«Αποστολή» Νο.7 για τον ΠΑΟΚ για τη League Phase του Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ Μπέτις (22/01, 19:45) στην Τούμπα, σε ένα πολύ κρίσιμο ματς. Κι αυτό, γιατί μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο τελικό τους «πλασάρισμα» στη διοργάνωση.

Το ίδιο ισχύει και για τους Ανδαλουσιανούς, που έχουν έρθει στην Ελλάδα, με πάρα πολλές απουσίες.

O #TheGeneral Λουτσέσκου και ο Αντώνης Τσιφτσής μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις. #PAOKBET #UEL #OurWay pic.twitter.com/dbTIFzFt2K — PAOK FC (@PAOK_FC) January 21, 2026

Ωστόσο, στόχος τους παραμένει η νίκη, που -πιθανότατα- θα τους «αναγκάσει» να έχουν και μία θέση στην πρώτη 8άδα.

Γεγονός, που δυσκολεύει το ήδη δύσκολο «εμπόδιο» του ΠΑΟΚ, που θα τα βάλει με μία ομάδα, που ελάχιστες φορές έχει «γευτεί» την ήττα τη φετινή σεζόν.

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς οι ήττες της ήρθαν απέναντι σε ομάδες «μεγαθήρια» στην Ισπανία! Επομένως, ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιθυμεί να… χωθεί σε ένα ιδιαίτερο «κλειστό» κλαμπ!

Ο ΠΑΟΚ θέλει να τους «αντιγράψει»

Όπως προαναφέραμε η Ρεάλ Μπέτις έχει ηττηθεί πολύ λίγες φορές τη φετινή αγωνιστική χρονιά, ανεξάρτητα διοργάνωσης.

Για την ακρίβεια, σε Europa League και Copa del Rey παραμένει αήττητη, μετά από συνολικά 10 αγώνες στις διοργανώσεις!

Όποτε έφυγε με… σκυμμένο το κεφάλι ήταν στη La Liga και πιο συγκεκριμένα, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις!

Ποιες ήταν οι ομάδες, που κατάφεραν να την «πληγώσουν»; Η πρώτη ήταν η Αθλέτικ Μπιλμπάο (31/08/2025, 1-2) στις αρχές της σεζόν, μέσα στην έδρα της.

Η επόμενη ήττα της Ρεάλ Μπέτις ήρθε ξανά στο «σπίτι» της, αλλά αυτή τη φορά από την Ατλέτικο Μαδρίτης (27/10/2025, 0-2).

Οι επόμενοι δύο σύλλογοι, που μπόρεσαν να την κερδίσουν είναι οι δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι στην Ισπανία. Δηλαδή, η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης!

Αυτές είναι όλες και όλες οι ήττες της ομάδας του Μάνουελ Πελεγκρίνι, μετά από μισή σεζόν!

Με λίγα λόγια, έχει ηττηθεί από τις τέσσερις ομάδες, που έχουν και τα πιο «πλούσια» ρόστερ στην Ισπανία, σύμφωνα με το Transfermarkt! Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι και το έργο του ΠΑΟΚ.

Το αν θα τα καταφέρει; Μόνο σε λίγες ώρες θα το γνωρίζουμε…