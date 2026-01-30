Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέτυχε ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς, όμως στην πραγματικότητα, για εκείνον αποτελούσε… συνήθεια!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας προσέφερε για άλλη μια φορά μία στιγμή «μαγείας».

Ο Έλληνας «μάγος» πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση της Γκενκ με τη Μάλμε, για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League και ήταν εκείνος που χάρισε εν τέλει τη νίκη στους Βέλγους.

Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Καρέτσας με ένα άπιαστο, ψιλοκρεμαστό σουτ εκτός περιοχής έγραψε το 2-1 και τράβηξε τα βλέμματα πάνω του.

Αν και πρόκειται για ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς, χωρίς αμφιβολία, για τον ίδιο φαίνεται πως ήταν απλώς άλλη μια μέρα στη δουλειά!

Πω πω πω ένας Καρέτσας: Τι ΖΩΓΡΑΦΙΑ έβαλε; (video) Τι γκολάρα έβαλε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για να χαρίσει την νίκη στην Γκενκ κόντρα στη Μάλμε;

Όπως εξήγησε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, τα μακρινά σουτ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα «όπλα» στη φαρέτρα του, οπότε δεν θα έπρεπε να προκαλεί εντύπωση.

«Έπρεπε να σουτάρω, σωστά;

Εάν έβλεπα; Όχι. Γνωρίζω πως τα μακρινά σουτ είναι ένα στοιχείο που με διακρίνει. Το ξέρουμε αυτό μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι», ανέφερε αστειευόμενος ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

«Αλλά όπως και να έχει, είναι πάνω σε εμένα να το δείξω αυτό περισσότερο σε κάθε παιχνίδι», συμπλήρωσε.

"Ik moest het doen, hé": matchwinnaar Karetsas glundert na héérlijke winner, maar Genks gevoel blijft dubbelhttps://t.co/7fdcvaOKHu#sporza — sporza (@sporza) January 30, 2026

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του 18χρονου στο φετινό Europa League, μετά από εκείνο κόντρα στη Βασιλεία, ενώ έχει μοιράσει και 3 ασίστ.

Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της Γκενκ, στην πορεία που της χάρισε την 9η θέση και την είσοδο στα play-off της διοργάνωσης.