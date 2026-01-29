Τι γκολάρα έβαλε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για να χαρίσει την νίκη στην Γκενκ κόντρα στη Μάλμε;

Μα τι έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας; Απίστευτης ομορφιάς γκολ από τον Έλληνα άσο που έχει ακόμα πολλές «ζωγραφιές» να χαρίσει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο…

Το ότι ο Καρέτσας είναι βουτηγμένος στο ταλέντο, δεν χρειάζεται ένα (μαγικό) άγγιγμα για να το ενισχύσει. Απλώς η τελευταία δραματική αγωνιστική της φάσης της League Phase του Europa League ήρθε για να το επιβεβαιώσει ξανά.

Η Γκενκ του Έλληνα διεθνή άσου έψαχνε νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες της – περιμένοντας αποτελέσματα και από αλλού αφού δεν όριζε μόνη της την μοίρα της – και ο Καρέτσας της την έδωσε. Με ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ, ονειρικό τρόπο.

Ο πιτσιρικάς «έσπασε» την ισοπαλία στο 83′ με μία τρομερή έμπνευση αφού έδωσε ύψος στο τεχνικό σουτ του και κρέμασε τον αντίπαλο γκολκίπερ εκτός περιοχής. Εντυπωσιακό τελείωμα το οποίο βέβαια δεν αρκούσε στους Βέλγους για να εξασφαλίσουν από απόψε την παρουσία τους στους ’16’ της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης. Καθώς έμειναν στην 9η θέση και θα χρειαστούν τον ενδιάμεσο γύρο κόντρα σε Μπραν ή Ντιναμό Ζάγκρεμπ για να φτάσουν μέχρι εκεί.

Και αφού μία εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις κι αν δεν σας έχουν πείσει τα γραμμένα, ορίστε και η «απτή» απόδειξη.

Αυτή ήταν η 32η εμφάνιση για τον Καρέτσα στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις και το τρίτο του γκολ. Δεν το κάνει τόσο συχνά αλλά όταν συμβαίνει είναι σκέτη μαγεία. Για την ώρα έχει μοιράσει και εννιά τελικές πάσες, όντας ο καλύτερος δημιουργός στην τρέχουσα αγωνοστική περίοδο για την Γκενκ.