O ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες, αλλά «κόλλησε» στο… μηδέν, απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/09, 0-0). Ωστόσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρήκε ένα στοιχείο, για να «κρατήσει»!

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο… μηδέν στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/09, 0-0).

Ο Γίρι Παβλένκα, όποτε χρειάστηκε ήταν «βράχος», ενώ οι Θεσσαλονικείς είχαν τις στιγμές τους στο δεύτερο ημίχρονο, για να πάρουν τη νίκη. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν τρεις ευκαιρίες που «σημάδεψαν» την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στο 70ο λεπτό, μετά από μία αναμπουμπούλα στην άμυνα των Ισραηλινών, λίγο έλειψε να έχουμε αυτογκόλ!

Ο Μοχαμέντ Καμαρά προσπάθησε να απομακρύνει, όμως, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της ομάδας του, με την μπάλα να μην καταλήγει στα δίχτυα!

Στο τέλος, ο ΠΑΟΚ και πάλι «χτύπησε» και μάλιστα πήγε να πάρει το «τρίποντο» δύο φορές στα… χασομέρια.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών, ο Φέντορ Τσάλοφ πλάσαρε από πολύ κοντά, αλλά ο Ρόι Μισπάτι, με μία εκπληκτική επέμβαση τού είπε «όχι»!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν τα παράτησε και το «πάλεψε», μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ενδεικτικό αυτού, το γεγονός πως στο 90+4’ ο Μαντί Καμαρά πήγε να «πάρει» το ματς.

Ωστόσο, και πάλι ο Ρόι Μισπάτι με μία τρομερή απόκρουση κράτησε το… μηδέν.

Παρά τις χαμένες ευκαιρίες, ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV, τόνισε πως έχει ένα στοιχείο που «κρατάει».

Κι αυτό, είναι η «αυτοπεποίθηση», με την οποία έπαιξε η ομάδα του!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Ήταν ένα περίπλοκο παιχνίδι, με μία επιθετική ομάδα με ποιότητα, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να φτιάξει φάσεις. Έγιναν κάποια λάθη από εμάς στο πρώτο ημίχρονο και οδήγησαν σε ευκαιρίες, στο δεύτερο δεν επαναλήφθηκαν και δεν δώσαμε χώρο στον αντίπαλο.



Έπαιξαν καλή άμυνα, δεν ήταν εύκολο, αλλά είχαμε μεγάλες ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, σε κάποιες φάσεις χρειάζεται και η τύχη, είμαστε σε μία περίοδο ατυχίας. Πρέπει να κρατήσουμε την αυτοπεποίθηση με την οποία αγωνιστήκαμε και να μετουσιώσουμε τις φάσεις σε γκολ».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου: