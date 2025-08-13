Ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να παραταχθεί στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/08, 21:00) χωρίς τον Φίλιπ Τζούρισιτς. Ποιες είναι οι πιθανές λύσεις του Ρουί Βιτόρια;

Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/08, 21:00). Ο Ρουί Βιτόρια είδε τον Φώτη Ιωαννίδη να επιστρέφει στις προπονήσεις, αλλά τον Φίλιπ Τζούρισιτς να «χάνει» τη ρεβάνς, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής είχε ενοχλήσεις στη γάμπα και όλη την εβδομάδα έκανε συντηρητικό πρόγραμμα, ώστε να είναι ετοιμοπόλεμος.

Ωστόσο, οι πόνοι συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής. Μία πολύ σημαντική απουσία για τους «πράσινους», αν αναλογιστούμε πως -μέχρι στιγμής- έχει ξεκινήσει βασικός σε όλα τα επίσημα ματς.

Την ίδια ώρα, είναι και ο μοναδικός ποδοσφαιριστής της ομάδας του, που έχει σκοράρει στη διαδικασία των προκριματικών Ευρώπης.

Ποιες είναι οι πιθανές λύσεις του Ρουί Βιτόρια

Επομένως, ο Ρουί Βιτόρια θα πρέπει να βρει τις εναλλακτικές του, ώστε να καλύψει το κενό του Σέρβου μεσοεπιθετικού.

Τη -δεδομένη στιγμή- τα σενάρια, που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες είναι δύο. Στο ένα ο Ανάς Ζαρουρί, που είχε θετική εικόνα στο πρώτο ματς με τους Ουκρανούς, θα πάρει φανέλα βασικού, ενώ στο άλλο «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Φακούντο Πελίστρι.

Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα ο Ουρουγουανός να κρατήσει τη θέση του και ο Τετέ, να ξεκινήσει αντί του Ανάς Ζαρουρί. Εκτός και αν ο τεχνικός του «τριφύλλιού» αποφασίσει να αιφνιδιάσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με μία «έκπληξη».

Υπενθυμίζουμε, πως δηλωμένος στη λίστα της UEFA είναι ο Ντάνιελ Μαντσίνι. Παρ’ όλα αυτά, οι πιθανότητες να είναι στο βασικό σχήμα των «πρασίνων» δεν είναι με το μέρος του.