Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, για τη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν (26/02, 19:45), για μία θέση στους «16» του Europa League.

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη «μάχη» του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» έχουν ταξιδέψει στην Τσεχία, ώστε να διεκδικήσουν ένα «εισιτήριο» για τους «16» του Europa League.

Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Βικτόρια Πλζεν (26/02, 19:45). Η πρώτη αναμέτρηση, άφησε «ανοιχτά» τα πάντα, αφού οι δύο ομάδες έμειναν στο 2-2 (19/02) στο ΟΑΚΑ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ εξήγησε γιατί ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει την εικόνα του Η βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα έχει εξήγηση, σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Λίγη ώρα, πριν την έναρξη της ρεβάνς ανάμεσα στα δύο κλαμπ, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες της σπουδαίας «μονομαχίας». Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Αλμπάν Λαφόν κάτω από την εστία.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τριάδα στην άμυνα, έχοντας τους Γιώργο Κάτρη, Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον και Αχμέντ Τουμπά. Αριστερά και δεξιά τους θα παίξουν οι Γιώργος Κυριακόπουλος και Νταβίντε Καλάμπρια αντίστοιχα.

Στο κέντρο θα είναι οι Ρενάτο Σάντσες και Τάσος Μπακασέτας. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Ανάς Ζαρουρί, στο άλλο ο Βισέντε Ταμπόρδα κσι στην κορυφή ο Ανδρέας Τεττέη.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Τεττέη.

Στον πάγκο θα είναι οι: Κότσαρης, Γείτονας, Αντίνο, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Ερνάντεθ, Πάντοβιτς.