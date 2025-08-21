Λίγη ώρα πριν την έναρξη του Ριέκα – ΠΑΟΚ (21/08, 21:45) έγιναν γνωστοί οι ποδοσφαιριστές, που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, για τη βασική ενδεκάδα.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έμεινε «άσφαιρος» για 205 λεπτά απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, αλλά ένα απίθανο γκολ του Μαντί Καμαρά τον «έστειλε» στα Play Offs του Europa League.

Επόμενό του «εμπόδιο» η Ριέκα, που θα προσπαθήσει να του «χαλάσει» το όνειρο για τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης στην Κροατία έγιναν γνωστές και οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου. Χωρίς αλλαγές, σε σχέση με το ματς της Αυστρίας o «Δικέφαλος του Βορρά».

Κάτω από την εστία θα είναι ο Γίρι Παβλένκα. Στα δεξιά της άμυνας θα είναι ο Τζόντζο Κένι, ενώ αριστερά ο Μπάμπα.

Το δίδυμο στα στόπερ δεν «σπάει» με τους Τόμας Κεντζιόρα και Γιάννη Μιχαηλίδη να κρατούν τη θέση τους. Στα χαφ θα είναι οι Σουαλιχό Μεϊτέ και ο Μαγκομέντ Οζντόεφ και στο «10» ο Λούκα Ιβάνουσετς.

Στο ένα άκρο της επίθεσης θα παίξει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, στο άλλο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Φέντορ Τσάλοφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Ονζτόεφ, Μεϊτέ, Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ.

Στον πάγκο θα είναι: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Καμαρά, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Χατσίδης, Μύθου, Ντεσπόντοφ, Μπαταούλας

Την ίδια ώρα, γνωστοί έγιναν και οι παίκτες που ξεκινούν για τη Ριέκα. Οι Κροάτες θα έχουν στη βασική τους ενδεκάδα τους: Ζλόμισλιτς, Λάσικας, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας, Γιάνκοβιτς, Εντόκιτ, Μέναλο, Φρουκ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τοντόροβιτς, Κίτιν, Τσοπ, Ρουκάβινα, Γκόζακ, Ιλίνκοβιτς, Θάτσι, Μπούτιτς, Μπογκόγεβιτς, Χούσιτς, Γιούριτς, Κράιλαχ.