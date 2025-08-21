Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έμεινε «άσφαιρος» για 205 λεπτά απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, αλλά ένα απίθανο γκολ του Μαντί Καμαρά τον «έστειλε» στα Play Offs του Europa League

Επόμενό του «εμπόδιο» η Ριέκα, που θα προσπαθήσει να του «χαλάσει» το όνειρο για τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.  

Ο ΠΑΟΚ είχε «κολλήσει» για περίπου 205’ λεπτά απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, αλλά τη λύση την έδωσε -για ακόμα μία φορά- ο Μαντί Καμαρά!

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης στην Κροατία έγιναν γνωστές και οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου. Χωρίς αλλαγές, σε σχέση με το ματς της Αυστρίας o «Δικέφαλος του Βορρά».  

Κάτω από την εστία θα είναι ο Γίρι Παβλένκα. Στα δεξιά της άμυνας θα είναι ο Τζόντζο Κένι, ενώ αριστερά ο Μπάμπα.  

Το δίδυμο στα στόπερ δεν «σπάει» με τους Τόμας Κεντζιόρα και Γιάννη Μιχαηλίδη να κρατούν τη θέση τους. Στα χαφ θα είναι οι Σουαλιχό Μεϊτέ και ο Μαγκομέντ Οζντόεφ και στο «10» ο Λούκα Ιβάνουσετς.

Στο ένα άκρο της επίθεσης θα παίξει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, στο άλλο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Φέντορ Τσάλοφ. 

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Ονζτόεφ, Μεϊτέ, Ιβάνουσετς, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ.

Στον πάγκο θα είναι: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Καμαρά, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Χατσίδης, Μύθου, Ντεσπόντοφ, Μπαταούλας

Την ίδια ώρα, γνωστοί έγιναν και οι παίκτες που ξεκινούν για τη Ριέκα. Οι Κροάτες θα έχουν στη βασική τους ενδεκάδα τους: Ζλόμισλιτς, Λάσικας, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας, Γιάνκοβιτς, Εντόκιτ, Μέναλο, Φρουκ.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τοντόροβιτς, Κίτιν, Τσοπ, Ρουκάβινα, Γκόζακ, Ιλίνκοβιτς, Θάτσι, Μπούτιτς, Μπογκόγεβιτς, Χούσιτς, Γιούριτς, Κράιλαχ.