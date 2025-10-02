Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πάρει το πρώτο «τρίποντο» στη League Phase του Europa League, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να την «πατάει», όπως στην Τρίπολη.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε μακριά από τη νίκη, για ακόμα μία αναμέτρηση. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε μία δύσκολη «αποστολή» απέναντι στη Θέλτα (02/10, 3-1), για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς μπορεί να πήραν το προβάδισμα, αλλά οι Ισπανοί μπόρεσαν να φέρουν «τούμπα» το ματς, με έναν τρόπο «γνωστό» για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Κι αυτό, γιατί παρόμοια την είχε «πατήσει» και απέναντι στον Asteras AKTOR (28/09, 3-3).

Ένα deja vu, με διαφορετικό «φινάλε», σε λίγες μέρες

Όπως και στο Βίγκο, έτσι και στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ ήταν έτοιμος να πάει… άνετος στα αποδυτήρια.

Στην Αρκαδία είχε πάρει «κεφάλι» με δύο γκολ, ενώ στην ιβηρική χερσόνησο, το τέρμα του Γιώργου Γιακουμάκη, τού έδινε έναν άλλον «αέρα». Και στις δύο αναμετρήσεις, ο «Δικέφαλος του Βορρά» δέχτηκε γκολ τη χειρότερη δυνατή στιγμή!

Πότε είναι αυτή; Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Ο Asteras AKTOR μπόρεσε να μειώσει στο σκορ, ενώ η Θέλτα να φέρει στα… ίσια την αναμέτρηση.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ έμεινε «άσφαιρος» και στις δύο περιπτώσεις. Αντίθετα, δέχτηκε γκολ και από τις δύο ομάδες.

Μπορεί απέναντι στον σύλλογο της Αρκαδίας να μην έχασε, αλλά το γκολ που δέχτηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου «έπαιξε» καθοριστικό ρόλο στην ισοπαλία, που του «έκοψε» βαθμούς.

Κάτι παρόμοιο έγινε και στην Ισπανία, καθώς η Θέλτα βρήκε ένα γκολ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, που έδωσε στους παίκτες της «φτερά» στα πόδια.

Ήταν απλά μία σύμπτωση; Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Το μόνο πως μερικά… δευτερόλεπτα, μπορεί να «κόστισαν» στον ΠΑΟΚ σημαντικούς βαθμούς.