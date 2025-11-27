Ο ΠΑΟΚ βρισκόταν αγκαλιά με μία (υπερ)πολίτιμη νίκη όμως η Τούμπα τον πλήγωσε ξανά.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά σε μία σημαντική νίκη που θα τον έχριζε από απόψε αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League.

Οι Νορβηγοί όμως έμειναν ζωντανοί και με μία… μαχαιριά με το στήθος, έδωσαν παράταση (;) στην πρόκριση. Βάσει της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια για να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του συνέχεια.

Βάσει αυτής, η 24άδα είχε «κλείσει» στους 10 βαθμούς όπου ισοβάθμισαν ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρμπαχτσε στις τρεις τελευταίες θέσεις ενώ Μπράγκα και Έλφσμποργκ έμεινεν εκτός.

Η 8άδα (απευθείας πρόκριση) με τους Ρέιντζερς να την ορίζουν, έκλεισε στους 14 βαθμούς.

Όπως ήταλ λογικό μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εμφανίστηκε απογοητευμένος στις δηλώσεις του.

«Είναι απογοητευτική στιγμή. Κοντρολάραμε το παιχνίδι εκτός από το ξεκίνημα. Μετά το πέναλτι που ήρθε από το πουθενά για τη Μπραν, ισορροπήσαμε, κάναμε ευκαιρίες.

Και το γκολ της ισοφάρισης ήρθε από το πουθενά, ενώ εμείς είχαμε στις μεταβάσεις την ευκαιρία να σκοράρουμε δεύτερο γκολ, αλλά κάτι μας έλειπε στο τελευταίο κομμάτι.

Δεν κερδίσαμε το παιχνίδι, όπως άλλα που δεν κερδίσαμε προηγουμένως. Πρέπει να αντιδράσουμε.

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Από το χειρότερο χτύπημα κόρνερ που έκαναν ήρθε το γκολ τους. Είναι η έμπνευση της στιγμής. Πολύ εύκολα δώσαμε και το πρώτο κόρνερ πιστεύω. Είναι από τα “βρώμικα” γκολ που μπαίνουν, όχι από μια ξεκάθαρη φάση δηλαδή».