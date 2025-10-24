Ο ΠΑΟΚ έφυγε από την έδρα της Λιλ με ένα ιστορικό «διπλό» και ο Αντώνης Τσιφτσής, έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του!
Ο 26χρονος Έλληνας γκολκίπερ δήλωσε «παρών» σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Παρότι δέχθηκε τρία γκολ, απέτρεψε πολύ περισσότερα και κυρίως, «κράτησε» τον ΠΑΟΚ όρθιο, στο χρονικό διάστημα που η Λιλ έκανε πιο έντονη την πίεσή της.
Ο Αντώνης Τσιφτσής ολοκλήρωσε το ματς με 8 αποκρούσεις, εκ των οποίων οι έξι ήταν σε κοντινά σουτ!
Η αποτελεσματικότητα των αποκρούσεών του έφτασε στο 73% (!), ενώ είχε και τρεις σωστές απομακρύνσεις από εξόδους.
Σαφώς και οι Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και άλλοι παίκτες του ΠΑΟΚ, ξεχώρισαν. Ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης, όμως, ήταν ξεκάθαρα ο Αντώνης Τσιφτσής.
«Θεωρώ πως ήμασταν μία γροθιά και γι’ αυτό κερδίσαμε. Όλη η ομάδα ήταν MVP», ανέφερε μετά το ματς, στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV.
Για το SofaScore, όμως, αυτός ήταν ο MVP. Και όχι μόνο για το Λιλ-ΠΑΟΚ!
Η δημοφιλής πλατφόρμα στατιστικών βαθμολόγησε με 8.9/10 την εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Αντώνης Τσιφτσής στη Γαλλία.
Αυτή ήταν και η αξιολόγηση του Ιγκαμάνε, αλλά από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Λιλ, το βραβείο το πήρε ο Τσιφτσής, ως μέλος της πλευράς των νικητών.
Παράλληλα, όμως, ήταν MVP ολόκληρης της 3ης αγωνιστικής, στη League Phase του Europa League.
Πολύ απλά, κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν βαθμολογήθηκε τόσο ψηλά, όσο ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ! Οι μόνοι που πλησίασαν, αλλά δεν τον έφτασαν, ήταν οι Λίαμ Σκέιλς (Σέλτικ-Στουρμ Γκρατς, βαθμολογία 8.8) και ο Πάουλο Ντιμπάλα (Ρόμα-Βικτόρια Πλζεν, βαθμολογία 8.8).