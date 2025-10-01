Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στο θέμα της παραμονής του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, αλλά και σε όσα έχουν αλλάξει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Go Ahead Eagles, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Χρήστος Κόντης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, μίλησε τόσο για το ευρωπαϊκό DNA του «τριφυλλιού», όσο και για το ζήτημα της παραμονής του στον πάγκο της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως την συγκεκριμένη στιγμή, αυτό το θέμα δεν τον απασχολεί. Περισσότερο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, χαίρεται επειδή οι παίκτες του έχουν καταφέρει να αποδώσουν στο γήπεδο, όπως αρμόζει στους «πράσινους».

«Αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Για μένα είναι σημαντικό να περνάω την ιδέα μου στους ποδοσφαιριστές, να καταλαβαίνω ότι καταλαβαίνουν όλο το επιτελείο. Έχω και κάποια παιδιά μαζί μου και όλοι μαζί κάνουμε μια δύσκολη δουλειά. Είμαι χαρούμενος που σύντομα καταφέραμε να βγάλουμε κάτι στο γήπεδο που αντιπροσωπεύει την ομάδα και μας αρέσει. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στο μέλλον είναι κάτι που δεν με αφορά αυτή την στιγμή», ανέφερε ο Κόντης.

Γιατί το χατ-τρικ του Ζαρουρί ήταν «ξεχωριστό» για τον Παναθηναϊκό; Ο Ανάς Ζαρουρί πέτυχε χατ-τρικ κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις και έτσι, πέτυχε κάτι μοναδικό για τον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός είπε:

Για το αν υπάρχει έξτρα κίνητρο και πίεση, για το ματς με τους Ολλανδούς: «Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να μάθουν να παίζουν με πίεση κι εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε μακροχρόνια, βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Φέτος υπάρχουν διάφορες καταστάσεις, μετρούν τα γκολ, τα εκτός έδρας. Είναι πολλοί οι παράγοντες που καθορίζουν μια θέση. Το ότι παίζουμε στην έδρα μας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να κάνουμε το παν για να κερδίσουμε, να πάμε στους 6 βαθμούς, που θα είναι μια πολύ σημαντική εκκίνηση για να κάνουμε κάτι καλό στην ευρωπαϊκή μας πορεία».

Για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός: «Δεν πιστεύω ότι κανένα παιχνίδι στην Ευρώπη είναι εύκολο. Το αυριανό ματς είναι πολύ δύσκολο, με μια πολύ καλή ομάδα, που πέρσι πήρε το Κύπελλο. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, είναι επιθετική ομάδα, με παιδιά που τρέχουν, με ποιότητα. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε πάρα πολύ καλά. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Ούτε εγώ ούτε τα παιδιά δεν πιστεύουμε ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Θα μπούμε με την υψηλότερη σοβαρότητα που μπορούμε, για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για τον Ντέσερς: «Ελπίζω να μπορεί να προπονηθεί σήμερα. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού από την Ελβετία που τον ταλαιπωρεί. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

Για την προσήλωση στο τακτικό πλάνο: «Ένα πράγμα θέλω να πω. Όταν καταφέρεις και περάσεις την ιδέα σου στους παίκτες κι όταν έχεις παίκτες με υψηλό IQ και ποιότητα, τίποτα δεν μπορεία να σε σταματήσει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παίζουμε το καλυ΄τερό μας παιχνίδι, να βγάζουμε την ενέργεια και την ικανότητά μας, να βγάζουμε αυτά που έχουμε δουλέψει στις προπονήσεις και με όλα αυτά θα μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιονδήποτε. Κάτι ακόμα που θέλω να πω. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία, στις αξίες του. Είναι μια ομάδα με ευρωπαϊκό DNA, δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στην διοργάνωση. Μακάρι να κάνουμε αύριο αυτό που πρέπει, για να κρατήσουμε και τις αξίες μας ψηλά».