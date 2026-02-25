Σε μία… ιδιαίτερη δήλωση προχώρησε ο προπονητής της Θέλτα, Κλαούντιο Χιράλδες, εν όψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, όμως την αιτιολόγησε.

Ο προπονητής της Θέλτα, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, εν όψει του επαναληπτικού με τον ΠΑΟΚ, για τη νοκ-άουτ φάση των playoffs του Europa League, προχώρησε σε μία «παράξενη» δήλωση.

Συγκεκριμένα, ο Κλαούντιο Χιράλδες ρωτήθηκε για τις πολλές απουσίες που θα έχει ο «Δικέφαλος του Βορρά», στο παιχνίδι εναντίον της ομάδας του.

Ο ίδιος θεωρεί πως αυτό κάνει τον ΠΑΟΚ πιο… επικίνδυνο, όμως αιτιολόγησε την συγκεκριμένη άποψη. Για την ακρίβεια, τόνισε πως η πληθώρα απουσιών, ίσως οδηγήσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου να χρησιμοποιήσει περισσότερους παίκτες στη μεσαία γραμμή, με αποτέλεσμα να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του.

«Είναι κάτι… επικίνδυνο αυτό. Μπορεί να παίξει με περισσότερους παίκτες στον άξονα και αυτό είναι διαφορετικό από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα από τον αντίπαλο. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε ότι συνθήκη βρούμε μπροστά μας. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να αλλάξει παίκτες και τακτική, αλλά εμείς πρέπει να πιέσουμε και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Θέλτα, για τις απουσίες που θα έχει ο ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζουμε πως εκτός αποστολής είναι και οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Τάισον, Μεϊτέ, Λόβρεν και Παβλένκα. Την ίδια στιγμή, τιμωρημένος είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.