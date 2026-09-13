Ο ΟΦΗ έφυγε με μία σπουδαία νίκη από το «Γ. Καραϊσκάκης» και «έσπασε» δύο αρνητικά σερί κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στο Ηράκλειο με τρεις πολύτιμους βαθμούς στη «βαλίτσα» του, αλλά και μία τεράστια νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε με 1-0 (12/09) επί του Ολυμπιακού στο φαληρικό γήπεδο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Κόντρο στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης.

Πέρα, όμως, από τους τρεις βαθμούς, οι Κρητικοί κατάφεραν να δώσουν τέλος και σε δύο αρνητικά σερί που «έτρεχαν» απέναντι στους Πειραιώτες.

Με αυτό το αποτέλεσμα, συγκεκριμένα, ο ΟΦΗ έβαλε οριστικά τέρμα σε αρνητικό σερί 20 συνεχόμενων αγώνων απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου είχαν μετρήσει ισάριθμες ήττες.

Οι «ερυθρόλευκοι» έτρεχαν ένα σερί με 18 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα απέναντι στους Κρητικούς, ενώ μαζί με τις επικρατήσεις τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2025 και στο Super Cup τον περασμένο Ιανουάριο, είχαν φτάσει συνολικά στα 20 παιχνίδια.

Παράλληλα, ο ΟΦΗ έσπασε μια παράδοση 36 ετών χωρίς «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού, καθώς η αμέσως προηγούμενη εκτός έδρας νίκη του χρονολογούνταν πίσω στο 1990, όταν είχε επικρατήσει με 5-4.