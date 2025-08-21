Χωρίς σκορ έληξε το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ, με τους «πράσινους» να «φωνάζουν» για μία συγκεκριμένη φάση.

Παναθηναϊκός και Σαμσουνσπόρ έμειναν στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση του ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να βρουν το γκολ, ενώ οι φιλοξενούμενοι ήθελαν να κάνουν τη «ζημιά» στις αντεπιθέσεις.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου υπήρξε μία φάση, που θα σηκώσει πολλή συζήτηση. Στο 33ο λεπτό ο Τετέ ήταν λίγο έξω από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε στον Τσέσιλ Γιούσλεκ.

O 27χρονος μέσος έπεσε στο έδαφος και «καπάκωσε» την μπάλα με τα δύο του χέρια. Ο διαιτητής θεώρησε πως δεν ήταν θελημένη η επαφή του και έδειξε «παίζεται».

Αμέσως, όλοι οι άνθρωποι των «πρασίνων» φώναξαν για φάουλ και κίτρινη κάρτα. Αν γινόταν αυτό θα είχαμε κα την αποβολή του Τσέσιλ Γιούσλεκ, μιας και είχε μπει στο μπλοκάκι του Χοσέ Λουίς Μονουέρα.

Οι διαμαρτυρίες είχαν ως αποτελέσμα, ο διαιτητής της αναμέτρησης, να δείχνει την κίτρινη κάρτα στον Ρουί Βιτόρια.

Στη φάση φυσικά δεν μπορούσε να επέμβει ούτε ο VAR, καθώς έγινε εκτός περιοχής. Η τεχνολογία μπορεί να «μιλήσει», μόνο σε περιπτώσεις, που έχουν να κάνουν με αμφισβητούμενες φάσεις μέσα στην περιοχή ή για απευθείας κόκκινη.

Από τη στιγμή, που τίποτα από τα δύο δεν ίσχυε με τον Τσέσιλ Γιούσλεκ, το παιχνίδι συνεχίστηκε.