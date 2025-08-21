Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια, για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Σαμσουνσπόρ (21/08, 21:00).

Ο Παναθηναϊκός, μετά την αγχωτική πρόκριση απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι μία… ανάσα από την είσοδό του στη League Phase του Europa League.

Για να τα καταφέρει θα πρέπει να αποκλείσει μία ομάδα, που κάνει ντεμπούτο στα Κύπελλα Ευρώπης.

Η Σαμσουνσπόρ, μετά την εξαιρετική της πορεία στο τούρκικο πρωτάθλημα «έκλεισε» μία θέση σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, γνωστή έγινε και η ενδεκάδα, που επέλεξε ο Ρουί Βιτόρια.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι. Στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά θα παίξουν οι Γιάννης Κώτσιρας, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Αχμέντ Τουμπά και Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στο κέντρο θα είναι οι Πέδρο Τσιριβέγια, Άνταμ Τσέριν και ο Τάσος Μπακασέτας. Την ίδια ώρα, στην επιθετική τριπλέτα θα παίξουν οι Τετέ, Πελίστρι και Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Σφιντέρσκι, Πελίστρι.

Στον πάγκο θα είναι οι: Λαφόντ, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου.

Γνωστοί έγιναν και οι ποδοσφαιριστές, με τους οποίους ξεκινά την αναμέτρηση η Σαμσουνσπόρ.

Συγκεκριμένα, ο Τόμας Ρέις επέλεξε τους: Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακουμπού, Γιουκσέλ, Ντιματά, Μουαντιλματζί, Κίλιντς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Ποσιαντάλα, Τορίζ, Μέντες, Μούγια, Αϊντόγκντου, Γιαλντίρ, Μπορέβκοβιτς, Γκιονούλ, Τσιφτ, Τσετίν.