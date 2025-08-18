Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την πρώτη μεγάλη «μάχη» με τη Ριέκα. Ωστόσο, στην προσπάθειά του στην Κροατία δεν θα έχει τους φίλους του.

Ο ΠΑΟΚ μετά το «εμπόδιο» της Βόλφσμπεργκερ έχει μπροστά του την απαιτητική «αποστολή» της Ριέκα.

Οι Κροάτες, μετά αν και τα… χρειάστηκαν απέναντι στη Σέλμπρουν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στα Play Offs του Europa League.

Επομένως, πλέον θα παίξουν την πρόκρισή τους για μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Το ίδιο ακριβώς θα κάνει και ο «Δικέφαλος του Βορρά», που θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι εκτός έδρας.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, δεν θα έχει και τη συμπαράσταση των φίλων του, όπως συνηθίζει σε αρκετές περιπτώσεις σε ματς της Ευρώπης.

Γιατί θα γίνει αυτό; Επειδή, η αστυνομία της Ριέκα έβαλε «στοπ» στις μετακινήσεις φιλάθλων, λόγω των επεισοδίων που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν.

Για αυτόν τον λόγο, «κήρυξε» τον αγώνα: «ως υψηλής επικινδυνότητας», στέλνοντας ένα επίσημο έγγραφο στο υπουργείο εσωτερικών της Κροατίας.

Τις επόμενες ώρες η Ριέκα θα στείλει αυτό το έγγραφο στην UEFA, ώστε να οριστικοποιηθεί η απόφαση αυτή.

Να υπενθυμίσουμε, πως ο ΠΑΟΚ είχε «ζητήσει» τα εισιτήρια που είχε δικαίωμα να πάρει. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως το ματς θα διεξαχθεί χωρίς τους φίλους του.