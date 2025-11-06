Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που θα ξεκινήσουν για τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με τη Γιούνγκ Μπόις (06/11, 22:00).

Ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει το εξαιρετικό σερί που «τρέχει», με μία νέα νίκη στην Ευρώπη. Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν στην Τούμπα τη Γιούνγκ Μπόις (06/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Σε μία αναμέτρηση, που μπορεί να τους δώσει ψυχολογία για τη συνέχεια και να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να παίρνει ορισμένες αποφάσεις-εκπλήξεις.

Ο Λουτσέσκου άφησε την «5άρα» και χτύπησε… καμπανάκι στους παίκτες του ΠΑΟΚ Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θέλησε να σταθεί τόσο στην εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ, αλλά αντίθετα, επικεντρώνεται σε όσα έρχονται.

Κάτω από τα δοκάρια για τον ΠΑΟΚ θα είναι ο Αντώνης Τσιφτσής. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Τζόντζο Κένι, ενώ αριστερά ο Μπάμπα. Δίδυμο στα στόπερ οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Αλεσάντρο Βολιάκο.

Στο κέντρο θα παίξουν οι Αλεσάντρο Μπιάνκο και Σουαλιχό Μεϊτέ, ενώ στο «10» θα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Τάισον, στο άλλο ο Κίριλ Ντεσπόντοφ και στην κορυφή ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Λόβρεν, Τσάλοβ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Σάστρε, Οζντόεφ, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μύθου.