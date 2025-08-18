Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ ήταν «αποκαλυπτικός», καθώς «φανέρωσε» τα προβλήματα που έχει ομάδα του εν όψει Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός, μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι μία… ανάσα από την πρόκριση στα Play Offs του Europa League.

Ωστόσο, για να τα καταφέρει θα πρέπει να «ξεπεράσει» το εμπόδιο της Σαμσουνσπόρ. Μία ομάδα, που για πρώτη φορά στην ιστορία της θα προσπαθήσει να «μπει» σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο πρόεδρος του τουρκικού κλαμπ, Γιουσλέκ Γιλντιρίμ, λίγες μέρες, πριν την πρώτη «σέντρα» των δύο συλλόγων παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στο «Demirören».

Μάλιστα, φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, καθώς τόνισε πως θέλει να δει τη Σαμσουνσπόρ να πετυχαίνει δύο νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Την ίδια ώρα, ήταν και «αποκαλυπτικός», καθώς μίλησε για τα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν.

Συγκεκριμένα, δήλωσε πως ο Κάρλο Χόσλε χτύπησε κόντρα στην Κοτσαέλισπορ (16/08, 0-1) και κάνει… αγώνα δρόμου, για να προλάβει έστω ένα ματς.

Την ίδια ώρα, και ο Γιουνούς Έμρε Κιφτ μπορεί να μην δηλώσει «παρών». Η μόνη σίγουρη απουσία της είναι αυτή του Αφόνσο Σόουζα. Κι αυτή, όχι γιατί έχει κάποιον τραυματισμό, αλλά επειδή ο Πορτογάλος χαφ έχει παίξει σε προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τη φανέλα της Λέγια Βαρσοβίας.

Αναλυτικά, τι είπε ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ για τα προβλήματά της:

«Ο Χόλσε τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Κοτσαέλισπορ και βγήκε αλλαγή. Μπορεί να χάσει τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ίσως και τα δύο. Ούτε ο Χόλσε ούτε ο Εμρέ ίσως παίξουν. Τον Αφόνσο Σόουζα τον εντάξαμε στην ομάδα αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play-Offs του Europa League. Ελπίζω να μην έχει κάτι σοβαρό ο Εμρέ, δεν βρέθηκε κάταγμα στα πλευρά του. Τους αγαπάμε πολύ και τους δύο. Θέλουμε να έχουμε 23 παίκτες στο ρόστερ, αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει η μεταγραφική περίοδος και οι θέσεις ξένων είναι γεμάτες. Αν θέλουμε ξένο, πρέπει πρώτα να φύγει κάποιος. Είναι δύσκολο όμως. Ποιος θα φύγει; Θα φύγει; Δεν το ξέρουμε ακόμα».