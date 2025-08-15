Η Σάμσουνσπορ, μέσα σε λίγες ώρες ανακοίνωσε την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών. Ωστόσο, μόνο ένας έχει το δικαίωμα συμμετοχής με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός μετά το «εμπόδιο» της Σαχτάρ Ντόνετσκ θα βρει απέναντί του τη Σαμσουνσπόρ, για τα Play Offs του Europa League.

Οι «πράσινοι» θα ψάξουν την πρόκριση, η οποία θα τους στείλει απευθείας στη League Phase της διοργάνωσης.

Σε άλλη περίπτωση, θα βερθεί ξανά σε League Phase, αλλά σε αυτή του Conference League.

H Σάμσουνσοπρ λίγες ημέρες, πριν την πρώτη αναμέτρηση με το «τριφύλλι» ανακοίνωσε την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών.

Ο ένας είχε «ακουστεί» και έντονα και σε δημοσιεύματα για την ΑΕΚ. Αυτός είναι ο Αφόνσο Σόουζα, που αποκτήθηκε από τη Λέγκια Βαρσοβίας έναντι 3.500.000 ευρώ.

Μάλιστα, αυτά είναι και τα περισσότερα χρήματα, που έχει δώσει η τουρκική ομάδα για μία μόνο μεταγραφή, βάσει Transfermarkt! Όμως, ο Πορτογάλος δεν θα είναι διαθέσιμος, καθώς έχει παίξει ήδη σε προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Kulübümüz, Portekizli futbolcu Afonso Sousa ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. ✍️🍓



Samsunspor ailesine hoş geldin Afonso! 🤝#AfonsoSousa #Samsunspor pic.twitter.com/S2exdrhp0q — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) August 15, 2025

Μετά από λίγες ώρες, γνωστή έγινε και η απόκτηση του Τόνι Μπορέβκοβιτς από τη Βιτόρια Γκιμαράες. Χωρίς να γνωρίζουμε -μέχρι στιγμής- τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας.

Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός, εν αντιθέσει με τον Αφόνσο Σόουζα θα έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής, καθώς δεν έχει παίξει σε προκριματικά κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Δείτε ΕΔΩ τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Σαμσουνσπόρ.