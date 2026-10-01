Η Ελλάδα έχει «τρελάνει» τους πάντες και -αυτή τη στιγμή- βρίσκεται μέσα σε ένα πολύ «κλειστό» κλαμπ του Nations League!

Μία ομάδαρα που έχει κάνει τους πάντες να… παραμιλούν. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ την πορεία της στο Nations League και έχει «τρελάνει» πολύ κόσμο.

Ανατροπή μέσα στη Σερβία (24/09, 1-2) και πρώτη νίκη στην ιστορία κόντρα στη Γερμανία (27/09, 0-1). Από μόνα τους αυτά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, αλλά το έργο της Εθνικής έχει και συνέχεια.

🏆 To win the UEFA Nations League:



49% 🇪🇸 Spain

16% 🇫🇷 France

13% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

8% 🇵🇹 Portugal

4% 🇳🇱 Netherlands

3% 🇧🇪 Belgium

3% 🇳🇴 Norway

1% 🇬🇷 Greece

1% 🇩🇰 Denmark

1% 🇩🇪 Germany

1% 🇮🇹 Italy

1% 🇭🇷 Croatia

… pic.twitter.com/41ohBRyI4o — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 30, 2026

Ακόμα τίποτα δεν έχει «τελειώσει» και τα επόμενα ματς είναι πάρα πολύ κομβικά, με «αφετηρία» αυτό κόντρα στην Ολλανδία (01/10, 21:45).

Παρ’ όλα αυτά, η «γαλανόλευκη» είναι σε ένα πάρα πολύ «κλειστό» κλαμπ της League A του Nations League.

Τι αφορά αυτό; Τις ομάδες που -μέχρι στιγμής- δεν έχουν ούτε μία ήττα! Στις πρώτες δύο αγωνιστικές μονάχα τέσσερις είναι αυτές που έχουν φύγει χωρίς κατεβασμένα τα κεφάλια ούτε μία φορά!

🇬🇷 Whisper it, but the Greece national team might be back.



We've taken a deep look at what has changed for a side stacked with talent, and fresh from wins over Serbia and Germany.



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Από τον πρώτο όμιλο θα βρούμε τη Γαλλία, που έχει κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα με τον Ζιντεντίν Ζιντάν στον πάγκο της.

Στο τρίτο γκρουπ στην πρώτη θέση είναι η Ισπανία, που έχει κάνει το 2/2, χάρη στη… φόρα που είχε από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στον τελευταίο όμιλο η Πορτογαλία έχει έξι βαθμούς, έπειτα από δύο αγωνιστικές, παρά τα όποια εξωαγωνιστικά προβλήματα έχει.

Και φυσικά, η Ελλάδα που είναι στην κορυφή. Παρ’ όλα αυτά, στο γκρουπ της υπάρχει ακόμα μία ομάδα χωρίς ήττα.

Αυτή είναι η Ολλανδία, με τις δύο εθνικές σε λίγες ώρες να τα… λένε στην Τούμπα. Σε μία αναμέτρηση που μπορεί να φέρει «αποχωρήσεις» από το «κλειστό» κλαμπ της League A του Nations League.