Τα λόγια του Τσάβι που δείχνουν ότι έχει «διαβάσει» καλά την Εθνική Ελλάδας, μετά το 2/2 κόντρα σε Σερβία και Γερμανία.

Αποστολή στη Θεσσαλονίκη: Τάσος Φαραός

Τα πρώτα λόγια του Τσάβι μετά την έλευση της Εθνικής Ολλανδίας στη Θεσσαλονίκη, έδειξαν πως γνωρίζει πολύ καλά τι θα συναντήσει απέναντί του.

Η Εθνική Ελλάδας, μετά το εντυπωσιακό 2/2 κόντρα σε Σερβία και Γερμανία, στις δύο πρώτες αγωνιστικές του Nations League, ετοιμάζεται για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της στη League A της διοργάνωσης. Αυτό θα διεξαχθεί στην Τούμπα, απέναντι στους «οράνιε».

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς «χτύπησε» ένα… καμπανάκι που «ήχησε» στην Ευρώπη. Ένα «καμπανάκι», το οποίο ο Τσάβι φαίνεται πως… άκουσε και έλαβε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.

Η λέξη που «επαναλαμβάνεται» συνεχώς από Γιοβάνοβιτς & τους διεθνείς (video) Μία λέξη ακούγεται συνεχώς από τα «χείλη» των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σε αυτή τη διακοπή.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει «διαβάσει» τα παιχνίδια που έχει δώσει η «γαλανόλευκη» και φαίνεται πως έχει μελετήσει αρκετά καλά το «υλικό» που θα βρει απέναντί του.

«Περιμένω κι εγώ καλή ατμόσφαιρα, η Ελλάδα είναι σε καλή φόρμα. Κυριάρχησαν εναντίον της Σερβίας και αμύνθηκαν καλά εναντίον της Γερμανίας. Έχουν ταλέντο, ειδικά στην επίθεση. Είναι σωματικά καταρτισμένοι, μπορούν να παίξουν με μακρινές μπαλιές και να μαζέψουν δεύτερες μπαλιές. Δεν είναι τυχαίο που είναι πρώτοι στον όμιλο. Ο Γιοβάνοβιτς κάνει καλή δουλειά. Είναι δύσκολο να τους νικήσεις, ειδικά όταν παίζουν στην έδρα τους. Έχουμε σεβασμό για την Ελλάδα, αλλά δεν φοβόμαστε. Είναι πολύ διαφορετικοί από τη Σερβία και τη Γερμανία, αλλά έχουν κερδίσει έξι βαθμούς. Έχουν μεγάλο ταλέντο, ειδικά στην επίθεση. Θα είναι δύσκολο.

Οι παίκτες θα έχουν κίνητρο. Η Ελλάδα έχει μια από τις καλύτερες ατμόσφαιρες στις κερκίδες. Περιμένουμε μια έντονη ατμόσφαιρα. Θα είναι καταπληκτική. Αλλά αυτό μπορεί επίσης να αποτελέσει καλό κίνητρο για τους παίκτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ο Τσάβι.

Κάτι που φανερώνει ότι μόνο ως… ακίνδυνη δεν θεωρεί στο μυαλό του την Εθνική Ελλάδας.