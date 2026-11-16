Η Ελλάδα απέχει μία ανάσα από την παραμονή στη League A και για το επόμενο Nations League. Τι χρειάζεται κόντρα στους Σέρβους και η «απειλή» της Νορβηγίας.

Η Ελλάδα είχε δύο ξεκάθαρους στόχους, όταν μπήκε στη League A του Nations League. Ο ένας ήταν μία θέση στην πρώτη τριάδα του ομίλου της, ώστε να «κλειδώσει» την παρουσία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028. Κάτι που έγινε. Ο έτερος αφορά, φυσικά, την παραμονή στην ελίτ της διοργάνωσης.

Η «γαλανόλευκη», λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτού του «ταξιδιού», κατάφερε να διεκδικεί την τελευταία αγωνιστική με τη Σερβία μία θέση στα προημιτελικά του Nations League. Ωστόσο, ακόμα κι αν η πρόκριση δεν έρθει, σε περίπτωση που η Γερμανία κερδίσει την Ολλανδία, χρειάζεται τη νίκη, ώστε να είναι «ασφαλής» στην τρίτη θέση, παραμένοντας στην πρώτη κατηγορία.

Η Σερβία των… προβλημάτων: Ποιοι παίκτες θα λείψουν στο ματς με την Ελλάδα στον Βόλο; Η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί τη γεμάτη απουσίες Σερβία στο ματς για την τελευταία αγωνιστική του Nations League, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό.

Μετά τις ανακατατάξεις που ανακοινώθηκαν για το επόμενο Nations League, έγινε γνωστό πως οι δύο καλύτεροι που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση, από τους τέσσερις των ομίλων στη League A, θα κερδίσουν αυτομάτως την παραμονή τους στην ελίτ. Οι έτεροι θα χρειαστεί να αγωνιστούν σε μπαραζ παραμονής/ανόδου, με τους δεύτερους από τη League B.

Η Κροατία ολοκλήρωσε την παρουσία της στον τρίτο όμιλο της League A, με 6 πόντους στη τρίτη θέση, επομένως θα είναι δεδομένα κάτω από την Εθνική Ελλάδας, η οποία είναι στους 8 βαθμούς, χωρίς να έχει παίξει ακόμα τον τελευταίο αγώνα με τη Σερβία.

Στον πρώτο όμιλο, ο οποίος επίσης ολοκληρώθηκε, η Ιταλία τερμάτισε στην τρίτη θέση με 10 πόντους. Στον τέταρτο όμιλο, όπου απομένει ακόμα η τελευταία αγωνιστική, η Νορβηγία είναι τρίτη, με 6 βαθμούς, και κοντράρεται με τη Δανία, εκτός έδρας. Εάν οι «Βίκινγκ» επικρατήσουν, τότε θα ισοβαθμήσουν με τους Δανούς και θα υπερτερούν, άρα θα περάσουν στα προημιτελικά και θα σπρώξουν τον αντίπαλό τους στην τρίτη θέση.

Άρα, τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα; Αρχικά, εάν πάρει το «τρίποντο» κόντρα στη Σερβία, όλα είναι πιο ξεκάθαρα. Εάν η Γερμανία κερδίσει την Ολλανδία και στείλει τη «γαλανόλευκη» στην τρίτη θέση, θα παραμείνει σίγουρα στη League A, καθώς θα βρίσκεται μεταξύ των δύο καλύτερων τρίτων.

Σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας από τους Σέρβους, η Εθνική θα «αγχωθεί». Τότε, θα πρέπει η Νορβηγία να ΜΗΝ κερδίσει στη Δανία, προκειμένου να διασφαλιστεί η παραμονή στην πρώτη κατηγορία.

Διαφορετικά, οι «Βίκινγκ» θα πάνε στους 9 βαθμούς. Οι Δανοί θα πέσουν στην τρίτη θέση, με ισάριθμούς πόντους, αλλά ακόμα και με ισοπαλία με τη Σερβία, η Ελλάδα θα μειονεκτεί, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, απέναντί τους, λόγω της διαφοράς τερμάτων (-5 έναντι +3 τη δεδομένη στιγμή), με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε αγώνες μπαράζ παραμονής/ανόδου.