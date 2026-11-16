Η ΕΛΛΑΔΑ είναι στο ΕURO U21, με τους παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη, να παίρνουν μία παλικαρίσια πρόκριση, μετά από πολλά χρόνια!

Μία ΠΑΛΙΚΑΡΙΣΙΑ πρόκριση για την ΕΛΛΑΔΑ του Γιάννη Ταουσιάνη.

Η Εθνική Ελπίδων, έπειτα από μία καταπληκτική πορεία μπόρεσε να «κλειδώσει» την παρουσία της στο EURO U21.

Είμαστε στο U21 EURO! 🇬🇷🔥



Με ψυχή, πάθος και καρδιά, η Εθνική Ελπίδων νίκησε την Ισλανδία με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 κ.δ.) και επιστρέφει στην τελική φάση του U21 EURO ύστερα από 25 χρόνια!



ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ! ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΔΑ!



Περηφάνια για όλους, για το μαγικό… pic.twitter.com/EWC0AYGdC6 — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 16, 2026

Η αλήθεια είναι πως πέρασε από πολλά «κύματα» για να τα καταφέρει. Απέναντι στην Ισλανδία στα Play Offs έμεινε και τις δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά είχε «απάντηση» στις καθυστερήσεις.

Τελικά, τα πάντα έληξαν στη διαδικασία των πέναλτι, με τους Έλληνες παίκτες να είναι αλάνθαστοι με το 5/5!

Σε μία πρόκριση που έβαλε «τέλος» σε μία «άγονη» περίοδο. Αρκεί να σκεφτούμε πως όσοι παίκτες είχε στη διάθεσή του ο Γιάννης Ταουσιάνης δεν ζούσαν στην τελευταία «γαλανόλευκη» παρουσία σε EURO U21!

H τελευταία παρουσία της Ελλάδα στο EURO U21

Πότε έπαιξε ξανά η Εθνική στην εν λόγω διοργάνωση; Στο μακρινό 2002!

Τότε, μερικοί ποδοσφαιριστές της ήταν οι Κώστας Κατσουράνης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Άγγελος Χαριστέας, Χρήστος Πατσατζόγλου, Σωτήρης Κυριάκος και ακόμα άλλοι. Η πορεία της είχε σταματήσει στους ομίλους, καθώς είχε μετρήσει δύο ήττες και μία ισοπαλία, απέναντι σε Τσεχία, Βέλγιο και Γαλλία.

Στη φετινή «έκδοση» της Εθνικής Ελπίδων οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παίκτες έχουν γεννηθεί το 2004!

Δηλαδή, ούτε καν έζησαν ακόμα και ως μωρά την τελευταία παρουσία της Ελλάδας σε EURO U21, ενώ σε λίγους μήνες θα είναι εκείνοι που θα γράψουν τη δικιά τους ιστορία.