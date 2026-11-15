Η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί τη γεμάτη απουσίες Σερβία στο ματς για την τελευταία αγωνιστική του Nations League, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό.

Η Σερβία αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο της Εθνικής Ελλάδας στη φάση των ομίλων για τη League A του Nations League.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά τη «συντριβή» από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, καλείται να βγάλει άμεσα αντίδραση και να πάρει τη νίκη, για να παραμείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι ομάδες που θα «αποφύγει» η Εθνική στα προκριματικά του ΕURO 2028 Σιγά-σιγά αρχίζει να ολοκληρώνεται το «παζλ» των ομάδων που θα «αποφύγει» η Εθνική στα προκριματικά του EURO 2028.

Απέναντι θα είναι μία ομάδα που δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ούτε έναν βαθμό έως τώρα στον όμιλο. Οι Σέρβοι υπέφεραν και μετά την ήττα με 3-1 στην έδρα τους από τη Γερμανία, αποκόμισαν ακόμα περισσότερα προβλήματα.

Έτσι, αναμένεται να παραταχθούν με αρκετές απουσίες στον Βόλο. Αρχικά, θα λείψουν οι δύο ποδοσφαιριστές που αποβλήθηκαν στην αναμέτρηση του Βελιγραδίου. Ο Βάνια Ντραγκόγιεβιτς και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αντίκρισαν κόκκινες κάρτες απέναντι στο σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ και έτσι, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής απέναντι στην Ελλάδα.

Οι μοναδικές φορές που η Εθνική δέχτηκε πέντε γκολ σε 45’, ήταν στις πιο «βαριές» ήττες της Από την αρχή φάνηκε ότι θα είναι «εφιαλτικό» το βράδυ της Εθνικής κόντρα στην Ολλανδία (13/11, 7-0), μιας και όταν δέχεται -τουλάχιστον- πέντε γκολ στο ημίχρονο τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά.

Παράλληλα, όμως, η Σερβία δεν μπορεί να υπολογίζει και σε ακόμα πέντε παίκτες, οι οποίοι είναι εκτός μάχης λόγω προβλημάτων τραυματισμού. Ο λόγος για τους Ντούσαν Βλάχοβιτς, Στραχίνια Πάβλοβιτς, Φίλιπ Κόστιτς, Αλέξα Τέρζιτς και Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς.

Μένει να φανεί πώς θα παρατάξει, εν τέλει, την ομάδα του ο Βέλικο Πάουνοβιτς, κόντρα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας.