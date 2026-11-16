Τα σενάρια για την Ελλάδα, ανάλογα με το αποτέλεσμα κόντρα στη Σερβία, αλλά και το Γερμανία-Ολλανδία.

Η Ελλάδα μπαίνει σε μία κρίσιμη τελευταία αγωνιστική στον όμιλό της, όπου θα υποδεχθεί στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό στάδιο τη Σερβία (16/11, 21:45), για τη League A του Nations League.

Μετά το «εφιαλτικό» βράδυ στο Άμστερνταμ, οι διεθνείς θέλουν να βγάλουν αντίδραση. Ταυτόχρονα, όμως, θέλουν να διεκδικήσουν μέχρι τέλους την ευκαιρία να βρεθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αυτό, ωστόσο, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από όσα θα γίνουν στο Γερμανία-Ολλανδία.

Η Σερβία των… προβλημάτων: Ποιοι παίκτες θα λείψουν στο ματς με την Ελλάδα στον Βόλο; Η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί τη γεμάτη απουσίες Σερβία στο ματς για την τελευταία αγωνιστική του Nations League, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό.

Αρχικά, σε περίπτωση που το σύνολο του Κλοπ ηττηθεί από τους «οράνιε», τότε η Ελλάδα θα είναι στη δεύτερη θέση και θα πάρει την πρόκριση, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα κόντρα στη Σερβία. Αυτό θα συμβεί, διότι υπερτερεί στην ισοβαθμία με τους Γερμανούς, λόγω της νίκης στο Άουγκσμπουργκ και την ισοπαλίας στην Τούμπα.

Από την άλλη πλευρά, εάν η Γερμανία επικρατήσει της Ολλανδίας, τότε δεδομένα η «γαλανόλευκη» θα είναι τρίτη, ακόμα κι αν κερδίσει τους Σέρβους. Στην τριπλή ισοβαθμία, καθώς Ελλάδα, Ολλανδία και Γερμανία θα βρεθούν στους 11 πόντους, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μειονεκτεί.

Επομένως, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με νίκη κόντρα στη Σερβία, χρειάζεται να μην κερδίσει η Γερμανία, για να προκριθεί στα προημιτελικά. Σε περίπτωση ισοπαλίας στο Πανθεσσαλικό, για να έρθει η πρόκριση, χρειάζεται είτε τη νίκη της Ολλανδίας, είτε ισοπαλία μεταξύ των δύο έτερων ομάδων του ομίλου. Ενώ τέλος, σε περίπτωση ήττας από τη Σερβία, χρειάζεται οι «οράνιε» να επικρατήσουν των Γερμανών, ώστε να τερματίσει η Ελλάδα στη δεύτερη θέση.