Τζόλης και Ιωαννίδης αισθάνθηκαν κάποιες ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση της Εθνικής πριν το ματς με τη Σερβία. Οι εξετάσεις έκαναν πιο ξεκάθαρη την κατάστασή τους.

Αποστολή στον Βόλο: Τάσος Φαραός

Πιο ξεκάθαρη είναι η εικόνα για τους τραυματίες στην Εθνική Ελλάδας, για το παιχνίδι με τη Σερβία (16/11, 21:45). Χρήστος Τζόλης και Φώτης Ιωαννίδης αισθάνθηκαν κάποιες μυϊκές ενοχλήσεις στην προπόνηση της Κυριακής (15/11) και έτσι, χρειάστηκε να υποβληθούν αμφότεροι σε εξετάσεις.

Τα νέα ήταν ευχάριστα για τον εξτρέμ της Άρσεναλ. Όπως φάνηκε, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν «καθαρά», κάτι που σημαίνει πως θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η Σερβία των… προβλημάτων: Ποιοι παίκτες θα λείψουν στο ματς με την Ελλάδα στον Βόλο; Η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί τη γεμάτη απουσίες Σερβία στο ματς για την τελευταία αγωνιστική του Nations League, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό.

Από την άλλη πλευρά, ο στράικερ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με βάση τα τωρινά δεδομένα, δεν θα προλάβει το παιχνίδι με τους Σέρβους, με τη συμμετοχή του να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.

Υπενθυμίζουμε πως δεν θα είναι στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού ούτε ο Δημήτρης Κουρμπέλης, καθώς αισθάνθηκε κάποιες μυϊκές ενοχλήσεις στο ζέσταμα, πριν από την αναμέτρηση με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.