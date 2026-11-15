Αποστολή στον Βόλο: Τάσος Φαραός
Πιο ξεκάθαρη είναι η εικόνα για τους τραυματίες στην Εθνική Ελλάδας, για το παιχνίδι με τη Σερβία (16/11, 21:45). Χρήστος Τζόλης και Φώτης Ιωαννίδης αισθάνθηκαν κάποιες μυϊκές ενοχλήσεις στην προπόνηση της Κυριακής (15/11) και έτσι, χρειάστηκε να υποβληθούν αμφότεροι σε εξετάσεις.
Τα νέα ήταν ευχάριστα για τον εξτρέμ της Άρσεναλ. Όπως φάνηκε, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν «καθαρά», κάτι που σημαίνει πως θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Από την άλλη πλευρά, ο στράικερ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με βάση τα τωρινά δεδομένα, δεν θα προλάβει το παιχνίδι με τους Σέρβους, με τη συμμετοχή του να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.
Υπενθυμίζουμε πως δεν θα είναι στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού ούτε ο Δημήτρης Κουρμπέλης, καθώς αισθάνθηκε κάποιες μυϊκές ενοχλήσεις στο ζέσταμα, πριν από την αναμέτρηση με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.