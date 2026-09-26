Σε όποια διοργάνωση και οποιαδήποτε χρονική στιγμή να έχει βρεθεί η Εθνική ο Χρήστος Τζόλης είναι εκεί, για να τη βοηθήσει!

Μία Ελλάδα να την… πιεις στο ποτήρι. Μία εμφάνιση-όνειρο απέναντι στη Σερβία (24/09, 1-2), ώστε να κάνει την ανατροπή, για την πρεμιέρα του Nations League.

Ένα «τρίποντο» που μπορεί στο τέλος της διοργάνωσης να είναι «χρυσάφι», για το μέλλον της, αλλά και για τα προκριματικά του EURO 2028.

Ο ποδοσφαιριστής που «έδειξε» τον δρόμο για τη νίκη ήταν ο Χρήστος Τζόλης. Ο Έλληνας εξτρέμ, με ένα διαγώνιο σουτ ήταν αυτός που «ξεκλείδωσε» την άμυνα των Σέρβων!

Και με αυτό του το γκολ επιβεβαίωσε πως στην «εποχή Ιβάν Γιοβάνοβιτς» πάντα και παντού φωνάζει «παρών», με τα γαλανόλευκα!

Η πάσα του Παυλίδη 😛, το γκολ του Τζόλη και έγινε το 1-1 🔥 pic.twitter.com/wT7bwcYPzF — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 24, 2026

Τι φιλικό, τι επίσημο ο Τζόλης είναι πάντα εκεί

Ο Χρήστος Τζόλης τα τελευταία χρόνια είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση και αυτό το «δείχνουν» και τα νούμερά του με την Εθνική.

Η πρώτη φορά που ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού ήταν στο Nations League του 2024, όταν και βρισκόμασταν στη League B.

Και μάλιστα, ο νυν εξτρέμ της Άρσεναλ «συστήθηκε» με γκολ στον νέο του προπονητή, αφού είχε σκοράρει με την Ιρλανδία!

Από τότε, έχει «χτίσει» μία εξαιρετική παράδοση, αφού έχει βρει στόχο, σε κάθε διοργάνωση που έχει παίξει!

Στα Play Offs για την άνοδο στη League A και πάλι ήταν εκεί, αφού είχε σκοράρει στον θρίαμβο του Hampden Park κόντρα στη Σκωτία.

Το επόμενό του γκολ με τα γαλανόλευκα ήταν σε φιλική αναμέτρηση με τη Βουλγαρία. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα προκριματικά του Μουντιάλ, που σκόραρε κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία και Σκωτία!

Για να έρθει το ματς με τη Σερβία και να «ολοκληρώσει» ένα μεγάλο «παζλ», που σε κάθε διοργάνωση έχει και γκολ, ακόμα και στα φιλικά.

Ο τελικός του απολογισμός; Σε 20 ματς, οκτώ γκολ και δύο ασίστ, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς! Όχι και άσχημα για τον Χρήστο Τζόλη…