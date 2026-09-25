Αρκετά παιχνίδια πίσω πρέπει να γυρίσει κανείς για να βρει την τελευταία ανατροπή της Εθνικής ομάδας.

Το «σοκ» ήρθε νωρίς για την φιλόδοξη Εθνική ομάδα στη Σερβία όμως δεν το έβαλε κάτω. Και η υπομονή και επιμονή, αν προστεθεί στο πιο ταλαντούχο σύνολο που είχε ποτέ η Εθνική ομάδα, τότε μπορεί να την εκτοξεύσει.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ «πάγωσε» τη γαλανόλευκη πριν καλά καλά ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αυτό ωστόσο δεν την έκανε να πελαγώσει, παρότι ο χρόνος κυλούσε και δεν έπαιρνε στο χορτάρι αυτό που δικαιούταν.

Η Εθνική Ελλάδος δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να φέρει το ματς με τη Σερβία από νωρίς σε ισορροπία. Τα λεπτά κυλούσαν και η κινητικότητά της επιθετικά, δεν μετουσιωνόταν στο σκορ.

Παρόλα αυτά δεν τα παράτησε και ως γνωστόν, ο επιμένων νικά. Με τη βοήθεια του δοκαριού και του Τζολάκη βέβαια, λίγα δευτερόλεπτα πριν την κεφαλιά του Δουβίκα. Ο διεθνής επιθετικός της Κόμο «μετέφρασε» σε γκολ το σπριντ και σέντρα του Τσιμίκα, δίνοντας στην Εθνική ένα τρίποντο που μπορεί να εξελιχθεί σε πολύτιμο.

Κάπως έτσι, η «γαλανόλευκη» ολοκλήρωσε το come back της, συνθήκη που είχε ξεχάσει πως γίνεται. Τελευταία φορά που η Εθνική ομάδα ανέτρεψε σκορ ήταν Νοέμβρης του 2019. Το σύνολο του Φαν’τ Σχιπ μπροστά σε ελάχιστον κόσμο στο ΟΑΚΑ, έφερε τούμπα το αδιάφορο ματς με τους Φινλανδούς στην αυλαία των προκριματικών του Euro, με τους Μάνταλο και Γαλανόπουλο να απαντούν στο γλκολ του Πούκι στο πρώτο μέρος. Από τότε μεσολάβησαν 2502 ημέρες μέχρι να συμβεί ξανά.

Παρών σε εκείνο το παιχνίδι και μάλιστα ως βασικοί ήταν οι Παυλίδης και Κουρμπέλης ενώ ο τρίτος «συνδετικός» κρίκος του τότε με το σήμερα, ήταν ο Κώστας Τσιμίκας. Του Ολυμπιακού ακόμα τότε.

Η τελευταία ανατροπή εκτός έδρας χρονολογείται στις 7/10/17 στην Κύπρο με γκολ των Μήτρογλου και Τζιόλη. Τότε η Εθνική είχε φέρει τα κάτω πάνω μέσα σε οκτώ λεπτά, προστατεύοντας το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Ο Ρέτσος είχε αγωνιστεί ως αλλαγή σε εκείνο το ματς σχεδόν μια δεκαετία πίσω ενώ στον πάγκο είχε μείνει ο Δημήτρης Κουρμπέλης.

Βουτιά στο ακόμα πιο πίσω παρελθόν για να βρει κανείς ανατροπή της Εθνικής ενώ η «γαλανόλευκη» βρισκόταν σε ρόλο κυνηγού στο πρώτο μέρος. Ήταν και πάλι Σεπτέμβρης το 2012 όταν είχε ανατρέψει την κατάσταση εκτός έδρας απέναντι στη Λετονία (1-2) για τα προκριματικά του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Τελευταία μεγάλη διοργάνωση στην οποία παρέστη η Εθνική.