Σημαντικό αποτέλεσμα από πολλές απόψεις, πήρε η Εθνική ομάδα το βράδυ της Πέμπτης (24/9) κόντρα στη Σερβία εκτός έδρας, για την πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του Nations League.

Στον πρωταθλητισμό και ειδικά το ποδόσφαιρο, δεν παίρνεις πάντοτε αυτό που αξίζεις και τα παραδείγματα περί απόδειξης της παραπάνω θεωρίας, είναι πάμπολλα ανά τα χρόνια. Ακόμα και για την Εθνική.

Τα πράγματα όμως το βράδυ της Πέμπτης (24/9) στο Βελιγράδι κύλησαν διαφορετικά. Έστω κι αν τους βγήκε το… λάδι και θα μπορούσε η «μπίλια» να είχε καθίσει στη σερβική πλευρά αν το δοκάρι και η καίρια τοποθέτηση του Κωνσταντή Τζολάκη, δεν τάσσονταν στο πλευρό της Εθνικής λίγες στιγμές πριν την ολική ανατροπή.

Η σέντρα του Τσίμίκα και η κεφαλιά του Τάσου Δουβίκα «χάρισαν» στην Εθνική ομάδα το πρώτο της τρίποντο στο δύσκολο και απαιτητικό ταξίδι της πρώτης κατηγορίας του Nations League και υπενθύμισαν σε όλους, τις δυνατότητες αυτού του συνόλου.

Μία Εθνική ομάδα που μπορεί να μην κατάφερε να βρεθεί στο πρόσφατο Μουντιάλ της Αμερικής παρόλα αυτά γλυκοκοιτάζει την επιστροφή της σε μεγάλη διοργάνωση. Έχει όλα τα φόντα να τα καταφέρει και μετά το «διπλό» επί της Σερβίας έχει… στρώσει και τον δρόμο. Πώς όμως;

Το ρίσκο που έκανε τον Γιοβάνοβιτς να «υποφέρει» κόντρα στη Σερβία Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποκάλυψε το μεγάλο ρίσκο που πήρε κόντρα στη Σερβία – Ελλάδα (24/09, 1-2) και τον έκανε να «υποφέρει».

Λίγο πριν τo Nations League αλλάξει… ριζικά στην επόμενη έκδοσή του, η Εθνική ομάδα μπορεί να επωφεληθεί από το φορμάτ με δύο τρόπους. Κι αυτό διότι το αποτέλεσμα που πήρε στη Σερβία, την έχρισε αυτομάτως φαβορί για μία παό τις πρώτες τρεις θέσεις (Γερμανία και Ολλανδία οι υπόλοιπες ομάδες του γκρουπ). Κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Αφενός διότι οι δύο καλύτεροι τρίτοι της πρώτης κατηγορίας του Nations League παραμένουν σε αυτή χωρίς μπαράζ και αφετέρου, τοποθετούνται στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει των προκριματικών του Euro 2028. Εκεί που φιλοδοξεί να βρίσκεται και η πολύ ταλαντούχα Εθνική ομάδα.