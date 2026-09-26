Ο Γιούργκεν Κλοπ αποκάλυψε μία επική ιστορία από τα γενέθλιά του που είχε και μία απρόσμενη συνάντηση με τον Ότο Ρεχάγκελ!

Αποστολή στη Γερμανία: Τάσος Φαραός

Η Ελλάδα έχει ταξιδέψει στη Γερμανία, για τη δεύτερη «πρόκλησή» της στο Nations League.

Σε ένα από τα πιο δύσκολα «τεστ» στη θητεία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αφού την ίδια ώρα θα μιλάμε και για ένα από τα πρώτα ματς στην επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ είχε αποφασίσει να μείνει για αρκετά χρόνια μακριά από τους πάγκους, μέχρι που η εθνική του τον «κάλεσε».

Η μοίρα τα έφερε έτσι που στην πρώτη του επίσημη διοργάνωση θα βρει την Εθνική (27/09, 21:45), σε μία αναμέτρηση με πολύ ενδιαφέρον.

Ο Γιούργκεν Κλοπ δήλωσε «παρών» στην συνέντευξη Τύπου και αργότερα μιλώντας στους απεσταλμένους Έλληνας που βρέθηκαν στα κεντρικά της Adidas στη Νυρεμβέργη αποκάλυψε μία επική ιστορία.

«Πρωταγωνιστής» σε αυτή ήταν ο Ότο Ρεχάγκελ! Όπως ανέφερε ο προπονητής της Γερμανίας οι δύο τους είχαν μία τυχαία συνάντηση πριν μερικά χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιούργκεν Κλοπ είχε αποφασίσει να περάσει μία μέρα των γενεθλίων του κάνοντας ηλιοθεραπεία στις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ξαφνικά, είδε μπροστά του μία σκιά και ήταν ο Ότο Ρεχάγκελ που είχε μάθει ότι ο συμπατριώτης του ήταν στην πόλη και τελικά «γιόρτασαν» μαζί τα γενέθλιά του!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την επική ιστορία του Ότο Ρεχάγελ: