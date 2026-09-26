Η Εθνική Ελπίδων έκανε το καθήκον της στη Γεωργία (26/09, 0-3). Τι χρειάζεται για να προκριθεί στην τελική φάση;

Η Εθνική Ελπίδων έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά της για παρουσία στην τελική φάση του Euro 2027, περνώντας με εντυπωσιακό τρόπο από την Τιφλίδα.

Το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη επικράτησε με 3-0 της Γεωργίας, πραγματοποιώντας μία ιδιαίτερα πειστική εμφάνιση και φτάνοντας τους 21 βαθμούς στον 6ο όμιλο. Η «γαλανόλευκη» μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε από πολύ νωρίς να βάλει τις βάσεις για τη νίκη.

Ο Νόα Άλεν άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, αξιοποιώντας την κάθετη πάσα του Γκούμα και τελειώνοντας τη φάση με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή.

Μόλις στο 13’, ο Θεοφάνης Μπακούλας πέτυχε το 0-2 με εντυπωσιακό μακρινό σουτ, δίνοντας από νωρίς ξεκάθαρο προβάδισμα στην Ελλάδα.





Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε ο Σταύρος Πνευμονίδης στο 65ο λεπτό, «σφραγίζοντας» το τρίποντο για την Εθνική.

Η νίκη στη Γεωργία έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς η Ελλάδα εξασφάλισε τουλάχιστον τη δεύτερη θέση του ομίλου και επομένως τη συνέχιση της προσπάθειάς της για πρόκριση.

Παράλληλα, παραμένει μέσα στη μάχη της κορυφής, με δύο αγωνιστικές να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση των προκριματικών.



Τι χρειάζεται η Εθνική Ελπίδων

Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής, Ελλάδα και Γερμανία βρίσκονταν ισόβαθμες στους 18 βαθμούς.

Πλέον, ανέβηκε στους 21 και περιμένει πλέον την εξέλιξη της αναμέτρησης της Γερμανίας με τη Λετονία, με τους πρώτους να έχουν το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Η πρώτη θέση του ομίλου παραμένει ο μεγάλος στόχος, καθώς μπορεί να οδηγήσει απευθείας στην τελική φάση του Euro U21, ενώ η δεύτερη θέση διατηρεί την Ελλάδα στη διαδικασία διεκδίκησης της πρόκρισης.

Μετά τη Γεωργία, η Εθνική έχει μπροστά της ακόμη δύο παιχνίδια, απέναντι στη Λετονία (01/10, 18:00) εντός έδρας και τη Βόρεια Ιρλανδία (06/10, 19:00) εκτός.

Υπενθυμίζουμε, πως η καλύτερη δεύτερη περνάει απευθείας στην τελική φάση, ενώ όσες δεν τα καταφέρουν θα παίξουν Play Offs.

Μοναδική αντίπαλός της για το πρώτο σενάριο είναι η Ιταλία, η οποία έχει 21 βαθμούς, όσους και η Εθνική, έπειτα από οκτώ αγωνιστικές, ενώ έχει και ακριβώς την ίδια διαφορά τερμάτων, με +20!

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής:

Ελλάδα 21 24-4*

Γερμανία 18 22-4

Β. Ιρλανδία 10 8-11

Γεωργία 9 12-12*

Λετονία 5 4-12

Μάλτα 0 1-28



*Έχουν ματς παραπάνω.