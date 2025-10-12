Η Εθνική δεν θα δηλώσει «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τη λήξη του ματς με τη Δανία (13/10, 3-1) ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο για «αποτυχία» και «έσταξε» μέλι για τους ποδοσφαιριστές του.

Όλες οι ελπίδες της Εθνικής, για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο «έσβησαν» στη Δανία.

Η «γαλανόλευκη» σε ένα «καταστροφικό» ημίχρονο δέχτηκε τρία γκολ και ουσιαστικά η αναμέτρηση κόντρα στους Σκανδιναβούς «τελείωσε» εκεί.

Η τρίτη συνεχόμενη ήττα της «Ελλάδας» ήταν και αυτή που έφερε τον οριστικό αποκλεισμό της από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε δηλώσεις του στην κάμερα των καναλιών Novasports έκανε λόγο για «αποτυχία». Κι αυτό, γιατί τόνισε πως ο στόχος ήταν διαφορετικός.

Ωστόσο, ανέφερε πως οι ποδοσφαιριστές του «ίσως έχουν το μικρότερο μερίδιο ευθύνης», αποθεώνοντάς του για τη συνεργασία που έχουν μέχρι στιγμής.

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για το ματς:

«Σίγουρα με τρεις πόντους σε τέσσερα ματς, αποτύχαμε στον βασικό μας στόχο, να παλέψουμε τουλάχιστον τη 2η θέση. Ήταν αρκετά δύσκολες συνθήκες, μέσα σε ένα μήνα χάσαμε αρκετά απ’ όσα είχαμε κερδίσει, χάσαμε τον μεγάλο στόχο και είναι απογοητευτικό».

Για το αν οι παίκτες αδίκησαν τους εαυτούς τους:

«Δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες, είμαι μαζί τους έναν χρόνο, τους θαυμάζω ως χαρακτήρες και παίκτες μέσα στο γήπεδο, δεν έχω κανένα παράπονο, και αυτοί αισθάνονται όπως όλοι. Κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια, δεν λειτούργησαν τα πράγματα όπως έπρεπε να λειτουργήσουν και είναι πολύ στενάχωρο».

Για τη διαχείριση των συναισθημάτων των παικτών:

«Είναι κάτι που πρέπει να το ξεπεράσουμε. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του τελευταίου χρόνου έχουμε κάνει πολύ καλά παιχνίδια, έχουμε δημιουργήσει προσδοκίες για την εξέλιξή μας. Είχαμε πολλές ελπίδες για τα προκριματικά του Μουντιάλ, για να προκριθούμε μετά από αρκετά χρόνια με βάση την ποιότητά μας και τη στήριξη που είχαμε. Δεν είναι εύκολο, όμως ως προπονητής κατανοώ τους παίκτες και είμαι περήφανος για την προσπάθειά τους. Ίσως σε αυτή την προσπάθεια το λιγότερο μέρος της ευθύνης για όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο μήνα το έχουν αυτοί».

