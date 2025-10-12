Ένα «καταστροφικό» ημίχρονο για την Εθνική, που έκανε τα όνειρά της να «καταρρεύσουν» από νωρίς. Πότε είχε δεχτεί τελευταία φορά τρία γκολ στο πρώτο 45λεπτο;

Όλα πήγαν «στραβά» στο πρώτο ημίχρονο της Εθνικής απέναντι στη Δανία.

Οι Σκανδιναβοί -εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου- «κλείδωσαν» τη νίκη και έκαναν τα όνειρα της «γαλανόλευκης» να «καταρρεύσουν».

Η Ελλάδα είχε μπει πολύ καλά στην αναμέτρηση, πίεσε, είχε ορισμένες καλές ευκαιρίες, αλλά στο 21′ ήρθε το πρώτο «σοκ».

Ο Χρήστος Ζαφείρης απρόσεκτα γύρισε την μπάλα προς τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, αλλά ο Ράσμους Χόιλουντ, με ένα «τσίμπημα» της μπάλας την έστειλε στα δίχτυα.

Το ημίχρονο κυλούσε με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να συνεχίζει να πιέζει, αλλά μέσα σε ελάχιστα λεπτά να δέχεται ακόμα δύο τέρματα.

Το πρώτο ήρθε στο 40’ από τον Γιοακίμ Άντερσεν με κεφαλιά από κόρνερ και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Μικέλ Ντάμσγκαρντ διαμόρφωσαν το σκορ του ημιχρόνου.

Τα τρία γκολ παθητικό στα πρώτα 45 λεπτά μάς ανάγκασαν να ψάξουμε την τελευταία φορά που έγινε κάτι ανάλογο.

Πότε ήταν η τελευταία φορά;

Για να βρούμε μία αντίστοιχη συνθήκη σε επίσημο ματς θα πρέπει να «ταξιδέψουμε» στην Ολλανδία και το 2023.

Τότε, σε ένα ματς για τα προκριματικά του EURO, οι «οράνιε» σε 39’ λεπτά είχαν «καθαρίσει» το ματς, από πολύ νωρίς!

Οι Μάρτεν Ντε Ρουν, Κόντι Χάκπο και Βουτ Βέρχοστ σκόραραν από μία φορά, πριν καλά-καλά «κλείσουμε» 40 λεπτά αγώνα. Σε ένα ματς που στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε τίποτα, καθώς οι δύο ομάδες «συμβιβάστηκαν» με το αποτέλεσμα.

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, η «επίσημη αγαπημένη» έζησε τον ίδιο «εφιάλτη» σε ένα ημίχρονο. Σε ένα… ματς 45 λεπτών, που βλέπει όνειρο για το Παγκόσμιο Κύπελλο να «σιγοσβήνει».