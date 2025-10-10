Αν «διαβάσουμε» τους αριθμούς του Σκωτία – Ελλάδα (09/10, 3-1) θα δούμε ένα «διαφορετικό» ματς, αλλά πολύ πανομοιότυπο, με αυτό του Μαρτίου στο Hampden Park!

Η Εθνική δεν μπόρεσε να «κερδίσει» κάτι στη Σκωτία. Η αλήθεια είναι πως η «γαλανόλευκη» το «πάλεψε», μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Έως και το 63ο λεπτό τα είχε κάνει -σχεδόν- όλα τέλεια, αλλά «πληγώθηκε» από δύο στατικές φάσεις.

Το πρώτο γκολ του Τσιμίκα 💣 στην Εθνική και το αφιέρωσε στον George Baldock 2️⃣ #Tsimikas #scorer #SCOGRE pic.twitter.com/CWm0ynZhet — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) October 9, 2025

Η ομάδα του Στιβ Κλαρκ μπόρεσε να σκοράρει τρεις φορές, μέσα σε ελάχιστα λεπτά και πλέον η Ελλάδα είναι με την… πλάτη στον τοίχο.

Μία εμφάνιση, που «χάθηκε» στους «αριθμούς», καθώς θα βρούμε πολλές ομοιότητες στο ματς του Μαρτίου στο Hampden Park, για τα μπαράζ ανόδου του Nations League!

Οι «αριθμοί», που δεν λένε την… αλήθεια

Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Η «γαλανόλευκη» κυριάρχησε στον τομέα της κατοχής, καθώς είχε 67%, ενώ πριν λίγους μήνες ήταν στο 42%. Μιλάμε για μία «χαοτική» διαφορά.

Στο επιθετικό κομμάτι, τα πράγματα ήταν -σχεδόν- πανομοιότυπα. Στη χθεσινή (09/10) αναμέτρηση η Ελλάδα είχε 15 τελικές, με τρεις να είναι στην εστία, ενώ παράλληλα δημιούργησε και μία μεγάλη ευκαιρία.

Πριν από αρκετές εβδομάδες, είχε 13 τελικές, με τις πέντε να είναι στην εστία, αλλά είχε τρεις μεγάλες ευκαιρίες.

Από εκεί και πέρα, μεγάλη διαφορά υπάρχει στα κόρνερ, που κέρδισε η «γαλανόλευκη», καθώς στην ήττα της εκτέλεσε τέσσερα, ενώ στη νίκη της κανένα!

Μερικές διαφοροποιήσεις υπάρχουν και στα αμυντικά «νούμερά» της. Πριν λίγες ώρες, δέχθηκε οκτώ τελικές, με δύο μεγάλες ευκαιρίες και τον Κωνσταντή Τζολάκη να μην κάνει ούτε μία επέμβαση. Μάλιστα, όσα σουτ της Σκωτίας πήγαν στην εστία έγιναν γκολ!

Παράλληλα, στις 23 Μαρτίου η «γαλανόλευκη» δέχτηκε 11 τελικές (πέντε στην εστία), με μία μεγάλη ευκαιρία και τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να αποκρούει τότε πέντε σουτ!

Κι όμως, η μία αναμέτρηση έληξε με 3-0 υπέρ της Ελλάδας, ενώ η άλλη με 3-1 υπέρ της Σκωτίας. Ακόμα κι αν στις «βασικές στατιστικές κατηγορίες» η Εθνική άγγιξε τα… στάνταρ του Μαρτίου ή ήταν και καλύτερη!

Μπορεί να υπήρξαν πολλά «παράδοξα», αλλά για ακόμα μία φορά επιβεβαιώνεται πως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι… αριθμοί.