Ο Ηλίας Κουτσουπιάς κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ανδρών. Πώς «έπεισε» τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς;

Η Εθνική είναι έτοιμη για τις τελευταίες της «μονομαχίες» στη League A του Nations League. Δύο ματς που θα κρίνουν και την τελική κατάταξη της «γαλανόλευκης».

Οι μέρες πλησιάζουν και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστούς τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του.

🇬🇷 Η αποστολή της Εθνικής Ομάδας για το φινάλε του ομίλου στη League A του UEFA Nations League!



⚽ Οι επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους αγώνες με την Ολλανδία (13/11) και τη Σερβία (16/11).#EthnikiOmada #NationsLeague #squadlist pic.twitter.com/28gb6tzA5O — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 6, 2026

Από τα ονόματα υπάρχει και ένα για πρώτη φορά στην επιλογή.

Ο Ηλίας Κουτσουπιάς θα κάνει ένα όνειρό του πραγματικότητα. Πώς τα κατάφερε; Ποια ήταν τα «πεπραγμένα» του;

Έναρξη εισιτηρίων για τον αγώνα της Εθνικής 🎫 https://t.co/yr6tqEDJbv pic.twitter.com/rPJDCeLUS4 — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 3, 2026

Πώς ο Κουτσουπιάς «έπεισε» τον Γιοβάνοβιτς

Έπειτα από μία εξαιρετική σεζόν στη Serie B, ο Έλληνας μέσος πήρε μεταγραφή στο Βέλγιο.

Η Άντερλεχτ τον «ξεχώρισε» και δαπάνησε 600.000 ευρώ, για να τον αποκτήσει. Στη νέα του «περιπέτεια» έχει κάνει αρκετά μία καλή αρχή.

Έχει παίξει ήδη σε έξι αναμετρήσεις, με τη νέα του ομάδα και όσο περνάει ο καιρός παίρνει ολοένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Μιλάμε για έναν παίκτη που δύσκολα θα κάνει λάθος στις μεταβιβάσεις του, ενώ έχει και πολύ καλά ανασταλτικά στοιχεία.

Στο βέλγικο πρωτάθλημα μετράει 48.4 εύστοχες πάσες, με 90% επιτυχία, αλλά και 1.3 πάσα-κλειδί ανά παιχνίδι!

Την ίδια ώρα, μπορεί να προσθέσει στην Εθνική στοιχεία που δεν έχουν όλοι οι χαφ της.

Κι αυτό, γιατί στην Άντερλεχτ έχει 2.8 ανακτήσεις της μπάλας, αλλά και 1.2 εύστοχα τάκλιν ανά αγώνα.

Παράλληλα, κερδίζει 4.4 μονομαχίες, βγαίνοντας νικητής στο 61% των περιπτώσεων που δίνει κάποια «μάχη».

Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει και η σωματοδομή του, καθώς «βλέπει» τον κόσμο από τα 181 εκατοστά.

Στοιχεία και αριθμοί που σίγουρα έπαιξαν τον ρόλο τους, ώστε να έρθει η κλήση απ’ τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς!