Η Κ15 της Εθνικής Ελλάδας θριάμβευσε στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 στο Μπακού και γύρισε στη χώρα μας με το χάλκινο μετάλλιο!

Οι θριαμβευτές της Κ15 για την Εθνική Ελλάδας επέστρεψαν στη χώρα μας, έχοντας ένα σπουδαίο χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές τους!

Η «γαλανόλευκη» τερμάτισε στην τρίτη θέση στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026, που διεξήχθη στο Μπακού, ανάμεσα σε 189 ομοσπονδίες που συμμετείχαν αρχικά στη διοργάνωση!

🥉 Με τα μετάλλια της 3ης θέσης στο στήθος, η Εθνική Κ15 επέστρεψε στην Ελλάδα!



🇬🇷 Η ομάδα της «Αναγέννησης» ολοκλήρωσε ένα μαγικό ταξίδι στο Μπακού, κατακτώντας την 3η θέση στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026, ανάμεσα σε 189 ομοσπονδίες!



📸 Οι στιγμές της επιστροφής στο… pic.twitter.com/28nohRmANC — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 1, 2026

Η ελληνική ομάδα, η οποία συγκροτήθηκε εξ ολοκλήρου από ποδοσφαιριστές που αναδείχθηκαν μέσα από το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΠΟ «Αναγέννηση», ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή πορεία με 9 νίκες και μια ήττα, πραγματοποιώντας καταπληκτικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί μια σπουδαία επιβράβευση για τους νεαρούς διεθνείς, τον προπονητή Στέλιο Μπίκα και όλους όσοι εργάζονται για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΠΟ «Αναγέννηση». Μια ομάδα που αποτελείται αποκλειστικά από ποδοσφαιριστές του προγράμματος και απέδειξε στο Μπακού ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διαθέτει ταλέντο, προοπτική και ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε στιγμές από την άφιξη στην Ελλάδα, αλλά και δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, Στέλιου Μπίκα, και του τεχνικού διευθυντή της ΕΠΟ και Legend της Εθνικής Ομάδας, Δημήτρη Παπαδόπουλου.

Η αποστολή της Εθνικής Κ15:

Τερματοφύλακες: Δημήτριος Παπαζυγούρας (Αστέρας AKTOR), Ιωάννης Χρυσουλάκης (ΠΑΟΚ).

Αμυντικοί: Νικόλαος Βιδάλης (Ολυμπιακός), Ευγένιος Δημόπουλος (Ολυμπιακός), Νικόλαος Βαμβακούσης (Παναθηναϊκός), Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος (ΠΑΟΚ).

Μέσοι: Αθανάσιος Φλέγγας (Ολυμπιακός), Άγγελος Μούτας (Ολυμπιακός), Χρήστος Κακαλής (ΠΑΟΚ), Αθανάσιος Δημητρακόπουλος (Παναθηναϊκός), Φώτιος Σολωμίδης (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Άγγελος Κορμανός (ΑΕΚ), Κωνσταντίνος-Δημήτριος Βουρλούμης (Παναθηναϊκός), Γρηγόριος Πριόβολος (ΠΑΟΚ).

Σημειώνεται ότι το FIFA U-15 World Cup & Festival αποτελεί μια νέα διεθνή διοργάνωση αναπτυξιακού χαρακτήρα, στην οποία φέτος συμμετείχαν 189 Ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, δίνοντας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να αποκτήσουν διεθνείς αγωνιστικές εμπειρίες. Οι αγώνες διεξήχθησαν με το σύστημα 8Χ8, σε δύο ημίχρονα των 20 λεπτών έκαστο, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ηλικιακής κατηγορίας Κ-15, όπως και στο πρόγραμμα «Αναγέννηση».