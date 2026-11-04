Η Εθνική Ελλάδας θα γεμίσει ακόμα ένα γήπεδο, μετά από τα δύο ματς που έδωσε στο γήπεδο της Τούμπας.

Πρωτοφανής είναι ο ενθουσιασμός του ελληνικού κοινού για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο συνεχίζει την πορεία του στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, έχοντας στο πλευρό του την αμέριστη συμπαράσταση των φιλάθλων του.

Η τεράστια ζήτηση επιβεβαιώθηκε με τον πιο ηχηρό τρόπο το μεσημέρι της Τρίτης (3/11), όταν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Σερβία εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία, εξασφαλίζοντας ένα κατάμεστο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο αγώνας αυτός, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα (16/11, 21:45), αποτελεί το φινάλε των υποχρεώσεων της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον δεύτερο όμιλο της League Α της διοργάνωσης, όπου διακυβεύεται μια σπουδαία πρόκριση στην προημιτελική φάση του θεσμού.

Νωρίτερα πάντως, την Παρασκευή (13/11, 21:45), η «γαλανόλευκη» θα δοκιμαστεί στο Άμστερνταμ κόντρα στην Ολλανδία σε ένα κρίσιμο βαθμολογικά τεστ, με τη βεβαιότητα ωστόσο ότι στη συνέχεια, στην έδρα του Βόλου, η ατμόσφαιρα θα είναι εκρηκτική σε μια βραδιά με ιστορικό διακύβευμα.